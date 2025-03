Herr Komarnicki, eine zentrale Szene in Ihrem Film spielt im schwarzen Harlem in der Abyssinian Baptist Church. Während eines festlichen Mittagessens nach dem Gottesdienst mit zwei Dutzend Kirchenmitgliedern fragt Reverend Adam Clayton Powell (Clarke Peters) Dietrich Bonhoeffer: "Wo waren Sie, als Sie dem Herrn begegnet sind?" Bonhoeffer, der traditionelle Kirchenchrist aus Deutschland, versteht die Frage zunächst nicht. Darf man Sie fragen: Wo waren Sie, als Sie dem Herrn begegnet sind?

Todd Komarnicki: (lacht) Oh, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen als erste Frage!

Es gibt da diese kleine Geschichte, die ich sehr liebe, von dem älteren, sagen wir dreijährigen Bruder, der ans Bettchen seines neugeborenen Geschwisterchens tritt und flüstert: Erzähl mir vom Himmel, ich fange an zu vergessen ...

Also: Ich habe keine Erinnerungen oder Videoaufzeichnungen, aber ich würde sagen, dass ich so dem Herrn begegnet bin. Was meine spirituelle Reise angeht, bin ich ihm in der absoluten Dunkelheit begegnet. Es war während meines Studiums, als ich den hauchdünnen Glauben meiner Jugend abgeschüttelt hatte und ein ziemlich evangelikaler Vertreter meines neu entdeckten Atheismus geworden war. Und was passiert, wenn man sich der Sinnlosigkeit gewiss ist und viel Zeit im Dunkeln verbringt? Alles wird nur noch dunkler. Und so kam ich nach ein paar Jahren, in denen ich die Dunkelheit so eifrig verfolgt hatte, an einen Punkt, an dem ich wusste, dass es kein Licht gab und ich es nicht mehr ertragen konnte, in der Dunkelheit zu sein. Also habe ich mich viele Male von dieser Erde entfernt. Und Tatsache ist, dass Jesus Nein gesagt hat. Dort habe ich ihn getroffen: Ich stand auf einem Hausdach – und er hielt mich zurück.

Die letzten 30 Jahre meines Lebens waren dann ein freudiger, sich immer weiter vertiefender Weg mit Jesus. Seine Barmherzigkeit ist so gigantisch, dass er ein großmäuliges Kind aufnimmt, das seine Schöpfung, sein Leben wegwerfen will. Er hat gesagt: "Weißt du was? Ich werde dieses Kind retten. Und dann werde ich mich so sehr in den Mittelpunkt seiner Lebenserfahrung stellen, dass er nur noch über mich reden will." Und genau das hat Gott getan.

"Wirklich begegnet bin ich Bonhoeffer und seinen Schriften, als ich mit der Arbeit an dem Filmprojekt begann"

Und wann sind Sie Dietrich Bonhoeffer zum ersten Mal begegnet?

Als ich mit Anfang 20 zum christlichen Glauben kam, gab mir jemand Bonhoeffers Buch "Nachfolge". Ich habe es damals nicht sofort ganz durchgelesen, weil es so gehaltvoll war, und weil ich noch nicht so weit war. Ich hatte das Taschenbuch lange auf meinem Nachttisch, ich habe noch das Cover vor meinem Auge, die Schrift des Titels "The Cost of Discipleship. Dietrich Bonhoeffer". Der Name wirkte so ernst, klang schon nach Weisheit. Aber wirklich begegnet bin ich ihm und seinen Schriften, als ich mit der Arbeit an dem Filmprojekt begann.

Warum ist Bonhoeffer gerade heute für Sie aktuell?

Was mich am meisten fasziniert hat, war, dass ich zum ersten Mal wirklich begriff, was zu Beginn von Hitlers Machtübernahme in Deutschland geschah. Wissen Sie, bei uns in Amerika interessiert man sich wenig für die Vorgeschichte zum Zweiten Weltkrieg. Was hier gelehrt wird, ist die Zeit, als Amerika sich einmischte. Wir flogen ein, retteten alle und zogen wieder ab: Das ist die Standarderzählung hier. Ich wusste, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in der Krise war und dass das den Aufstieg Hitlers begünstigte. Aber was ich nicht wusste, und deshalb ist das in dem Film so wichtig, ist die schockierend schnelle, fast uneingeschränkte Duldung der deutschen Kirche, die es Hitler erlaubte, sich selbst an die Spitze der Kirche zu setzen, seine eigenen Bischöfe einzusetzen, eine arische Bibel zu schaffen und im Grunde den Glauben zu kapern. Wir müssen uns dessen gerade heute wirklich bewusst sein, angesichts der Zunahme des rechtsextremen religiösen Nationalismus in Amerika. Ich will das nicht christlichen Nationalismus nennen, weil es nichts mit Christus zu tun hat. Wenn Sie hier vor Ort hören, wie die Leute darüber reden, raten Sie mal, welches Wort dabei nie fällt? Jesus. Sie benutzen die Bibel als Waffe und versuchen, das alles in die Schulen zu stopfen. Sie wollen nicht Jesus sagen, denn wenn sie Jesus sagten, dann würde offenbar, dass das, was sie tun, nicht von Jesus ist. Also sagen sie Gott. Gott sagen sie sehr oft, aber sie sagen nicht Jesus.

Wo im breiten Spektrum der christlichen Ismen würden Sie sich selbst einordnen? Evangelikal? Lutherisch? Katholisch? Überkonfessionell?

Ich mochte immer die Bezeichnung Christ. Ich wollte nie etwas davor haben. Ein Christ zu sein, bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Und das ist genug. Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen meiner Freunde in Amerika gesprochen, die sich selbst als evangelische Christen bezeichnen würden. Und ich habe ihnen gesagt: Leute, ihr isoliert euch und das wird euch in Schwierigkeiten bringen! Um ein Nachfolger Jesu zu sein, sagt Jesus, muss man in alle Welt und zu allen Völkern gehen, um ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Sobald man mit den Etikettierungen anfängt, untergräbt man den Kern von Jesu Gebet in Johannes 17, wenn er sagt: "Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir." Stattdessen sind wir zerrissener denn je. Also will ich mich einfach in die Nachfolge Christi begeben. Und was ich daran liebe, ist, dass es mir erlaubt, tiefe Bedeutung und Schönheit in einem lutherischen Gottesdienst zu finden, tiefe Anbetung und Bedeutung in einem episkopalen Gottesdienst, in einem katholischen Gottesdienst – oder einfach im Gras vor einer Kirche in Texas, wie letztes Jahr in Texas, als im Ostergottesdienst kein Platz mehr war, weil sich die Leute dort schon gestapelt haben. Und so saßen wir vor der Kirche und erlebten alle die Osterpredigt: unser Vierjähriger, unser Siebenjähriger, meine Frau und ich. Und wir haben die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geists so wunderbar erlebt, es wird einer meiner liebsten Ostergottesdienste überhaupt bleiben.

Ihr Film ist dafür kritisiert worden, sich zu große Freiheiten zu nehmen, was die Chronologie der Ereignisse und bestimmte historische Fakten angeht. Was waren Ihre Quellen?

Inhaltlich stütze ich mich sehr stark auf die umfangreiche Biografie von Bonhoeffers bestem Freund Eberhard Bethge. Sie ist 935 Seiten lang und beschreibt sehr detailliert, wie Dietrich nach Schweden reiste, sich mit Bischof Bell traf, wie er spionierte und von dem Attentatsversuch auf Hitler durch Rudolf-Christoph von Gersdorff im Rahmen der Berliner Beutewaffenausstellung im März 1943 wusste. Und natürlich auf sämtliche Schriften Bonhoeffers, insbesondere alle seine Briefe aus dem Gefängnis. Ein fantastisches Buch aus jüngerer Zeit, das wirklich die Augen öffnet, ist "Bonhoeffer’s Black Jesus. Harlem Renaissance Theology and an Ethic of Resistance" von Reggie Williams. Das Buch von Eric Metaxas habe ich dagegen nicht gelesen. Mit Metaxas hat mein Film überhaupt nichts zu tun.

"Wenn Sie sich die Ungenauigkeiten meines Films ansehen, auf die Experten so gerne hinweisen, werden Sie sehen, dass es zu 99 Prozent in Dietrichs Werk oder in Bethges Buch dafür faktische Grundlagen gibt"

Und was war das leitende Prinzip für Ihre dramaturgischen Entscheidungen?

Wenn man eine Geschichte basierend auf einer wahren Geschichte filmisch erzählt, ist der zeitliche Ablauf das, was sich in der Regel am meisten ändert. Das habe ich auch bei meinem Film "Sully" so gemacht. Ich bin kein Dokumentarfilmer. Und "Bonhoeffer" ist kein Dokumentarfilm. Es geht um die Kraft der Geschichte, um Kunst, um die Metapher. Die Aufgabe des Machers eines Spielfilms ist es, zu unterhalten und das Herz zu lehren. Und es geht immer darum, die Wahrheit zu ehren, auch wenn man von den wahren Fakten abweicht.

Wenn Sie sich die Ungenauigkeiten meines Films ansehen, auf die Experten so gerne hinweisen, werden Sie sehen, dass es zu 99 Prozent in Dietrichs Werk oder in Bethges Buch dafür faktische Grundlagen gibt. Bethges Biografie ist die erste Empfehlung der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft. Und ich höre immer wieder, dass Dietrich dies nicht getan hat und jenes nicht getan hat. Also sage ich, können wir bitte auf Seite 604 nachsehen? Können wir auf Seite 706 nachsehen? Weil es genau hier steht, schwarz auf weiß.