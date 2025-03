"Biopic" heißen im Film-Englisch ins Spielfilmformat dramatisierte Lebensgeschichten. Mit um Faktentreue und historische Genauigkeit bemühten Dokumentarfilmen darf man sie nicht verwechseln. Vielen Experten dürften sich beim Ansehen des Biopic "Bonhoeffer" von Todd Komarnicki an mehreren Stellen die Zehennägel aufrollen.

Die Liste der Fehler dieses Films scheint endlos: Sie reicht von einer seltsamen Leuchtschrift, die im Fenster einer Gaststätte, die Dietrich und seine Freunde für konspirative Treffen nutzen, für "Pezelius Kaffe" wirbt, bis hin zum Schild an der Dorfschule, in der Bonhoeffer mit Mitgefangenen sein letztes Abendmahl feiert. Die Dorfschule, das Abendmahl im Kreis von Mitgefangenen, all das stimmt zwar, war aber nicht in einem "Schön_e_berg", sondern in Schönberg bei Grafenau, 40 Kilometer nördlich von Passau gelegen. Und die Schreibweise "Kaffe" war sogar in der Zeit des Nationalsozialismus Quatsch.

Summe holpriger Ungenauigkeiten

Die Summe der vielen derartig holprigen Ungenauigkeiten ist bei "Bonhoeffer" so groß, dass der Film es Menschen, die sich schon einmal mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt haben, schwer macht, sich freimütig auf ihn einzulassen. Nicht einmal der Ort oder das Datum noch die Umstände seines Todes stimmen im Film mit den historischen Fakten überein. Dabei ist Jonas Dassler ein wirklich berührender Dietrich Bonhoeffer, der mit seinem eindringlichen Spiel in Erinnerung bleibt.

Der Film ist konventionell gemacht, immer wieder mit eindrucksvollen Bildern. Sie spiegeln jedoch stets, dass seine Macher nicht mit deutschen Augen auf die Geschichte blicken, sondern dass wir es mit einem imaginierten Bonhoeffer-Deutschland, mit einem imaginierten Kirchenkampf zu tun haben. Gedreht wurde in Belgien und Irland. Auch das sieht man dem Film mitunter an.

Kormanicki erzählt seine Geschichte in Rückblenden: Während Bonhoeffer auf seiner letzten Fahrt dem Tod entgegengeht, notiert er Erinnerungen in sein Tagebuch: an seinen Bruder Walter, der im Ersten Weltkrieg fiel, an seine Zwillingsschwester Sabine, mit der er die Trauer über diesen Verlust teilte. Ein tragender Erzähleinfall funktioniert über Idiosynkrasien, jene kleinen Eigenheiten, Formulierungen und Codes, die man nur in einer Liebesbeziehung oder in der Familie verwendet und versteht. Erdbeeren werden dabei zum Symbol der Unsichtbarkeit, für unser menschliches Versteckspiel, für Versuche, sich vom Schicksal fernzuhalten.

Film legt Akzent auf Bonhoeffers USA-Aufenthalte

"Bonhoeffer" bietet auch Entdeckungen. Der Film legt einen wesentlichen Akzent auf Dietrich Bonhoeffers USA-Aufenthalte, insbesondere die Erfahrungen, die der junge deutsche Theologe in Harlem mit der Gospel-Spiritualität des schwarzen Amerikas machte. Dabei griff Regisseur Todd Komarnicki auf "Bonhoeffer’s Black Jesus", die Dissertation des schwarzen US-Theologen Reggie Williams zurück, die bisher noch nicht auf Deutsch vorliegt. Frank Fisher, Bonhoeffers schwarzer Kommilitone am New Yorker Union Seminary, nahm ihn mit in seine Gemeinde, die Abyssinian Baptist Church, wo Bonhoeffer, wie auch im Film gezeigt, Sonntagsschule hielt.

Frei erfunden ist hingegen, dass Bonhoeffer in Harlem den Jazz-Club Small’s Paradise besuchte und dort so vom Jazz-Fieber ergriffen wurde, dass der begabte Klavierspieler gleich selbst mitjammte. Richtig ist wiederum, dass Bonhoeffer Platten mit "Negro Spirituals" aus Amerika mitbrachte und sie im Bekenntnis-Seminar in Finkenwerder seinen Studenten vorspielte. Frank Fisher begleitete Bonhoeffer nach Washington D.C., wo man gemeinsam das Memorial des Sklavenbefreiers Abraham Lincoln besuchte. Im Seminar schrieb Bonhoeffer Lincolns berühmte "Gettysburg Address" sorgfältig ab. Und nach Hause schrieb er, was man heute so nicht mehr ­schreiben würde: "Unter den Negern" seien sehr viele interessante Leute.