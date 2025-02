Am 13. März 2025 startet der Spielfilm "Bonhoeffer" in den deutschen Kinos. Das irisch-belgische Drama von Regisseur Todd Komarnicki erzählt die Geschichte des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der während der NS-Zeit mutigen Widerstand gegen das Regime leistete.

In der Hauptrolle ist Jonas Dassler zu sehen, weitere Rollen übernehmen unter anderem Moritz Bleibtreu, August Diehl und Nadine Heidenreich. In die deutschen Kinos kommt der Film über den Verleih Kinostar.

"Es gibt für ‚Bonhoeffer‘ ein großes Interesse – nicht nur von an christlichen Themen interessierten Zuschauern, sondern auch von geschichtsinteressierten und an humanistischen Themen interessierten Besuchern, sowie natürlich Schulen", erklärte Kinostar-Geschäftsführer Michael Rösch in einem Interview gegenüber Jesus.de. "In einer Zeit, in der die Gefahr von rechts wieder wächst, ist es ein wichtiger Film, gerade für Jugendliche", so der Geschäftsführer.

Debatte um Kinofilm über Bonhoeffer

Im Vorfeld des Starts hatte es in den USA eine heftige Debatte gegeben. Die Nachkommen der Bonhoeffer-Geschwister erklärten in einem offenen Brief, die Produktionsfirma Angel Studios habe ein "die Geschichte verdrehendes Biopic" auf den Markt gebracht, das Bonhoeffer zu einem "evangelikalen Heiligen" stilisiere.

Sie kritisierten auch, dass Bonhoeffer auf dem Filmplakat mit einer Pistole in der Hand gezeigt werde. Das Vermächtnis von Dietrich Bonhoeffer werde zunehmend "von rechtsextremen Antidemokraten, Fremdenfeinden und religiösen Hetzern verfälscht und missbraucht." Die "Trivialisierung und Verkitschung" von Bonhoeffers Vermächtnis habe diesem Missbrauch Vorschub geleistet. Kritik an dem Kinofilm äußerten auch Theologen. Sie warnten davor, dass christliche Nationalisten Bonhoeffer für ihre Zwecke instrumentalisierten.

Schauspieler über Missbrauch des Films besorgt

Produktionsfirma und Schauspieler reagierten inzwischen auf die Kritik. Die Schauspieler Jonas Dassler und August Diehl veröffentlichten ein Schreiben, in dem sie erklärten, dass sie "tief besorgt" seien über den Missbrauch des Films und des Vermächtnisses von Dietrich Bonhoeffer durch christliche Nationalisten. Der Film würde etwas ganz anderes erzählen "als das, was einige wenige Radikale aus ihm machen wollen".



Die Produzenten betonen inzwischen ausdrücklich auf der Homepage, dass der Film "keinerlei Verbindung zu der umstrittenen Bonhoeffer-Biografie von Eric Metaxas" habe. Bonhoeffer sei "ein ausgesprochen friedliebender Mensch, der sich niemals von einer rechtsextremen Bewegung hätte vereinnahmen lassen". Der Regisseur Todd Komarnicki spreche sich mit dem Film eindeutig "gegen rechtes Gedankengut" aus.