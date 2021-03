Newsticker "Immaterielles Kulturerbe" - UNESCO und Länder

Das Immaterielle Kulturerbe bereichert unsere Gesellschaft. Aus diesem Grund bietet die Sonntagsblatt-Redaktion ab sofort einen Newsticker an. Hier berichten wir regelmäßig über Veränderungen, neue Vorschläge und bundesweite sowie internationale Entscheidungen.

Karpfenteichwirtschaft, Krippenkultur und Wässerwiesen sind Immaterielles Kulturerbe

20. März 2021: Vier weitere Kulturschätze aus Bayern stehen ab sofort im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Neu hinzugekommen sind die traditionelle Karpfenteichwirtschaft, die Marktredwitzer Krippenkultur, die fränkischen Wässerwiesen und der Erhalt der bauhandwerklichen Praxis der Jurahäuser, wie das bayerische Heimatministerium in München mitteilte. Insgesamt stammen nun 32 von 126 Einträgen des Verzeichnisses aus Bayern. Die Entscheidung für die Neuaufnahmen habe die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag getroffen.



Die bäuerliche, kleinteilig geprägte Karpfenteichwirtschaft werde im Freistaat seit Jahrhunderten gepflegt, bei der Krippenkultur in Marktredwitz seien seit gut 150 Jahren zwischen Weihnachten und Dreikönig bei rund 50 Familien großflächige Krippenlandschaften mit Tonfiguren zu sehen. Die Bewässerung der Wässerwiesen in Franken im Flussgebiet von Rednitz, Regnitz und Wiesent sei eine seit dem Mittelalter belegte Wiesenbewässerung über Gräben und Wehre. Die Jurahäuser im Altmühljura seien unter anderem geprägt durch eine besondere Dachdeckung aus Kalkstein.



Über die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis wird alle zwei Jahre in einem mehrstufigen Verfahren entschieden. Solch ein nationales Register ist laut Ministerium eine Verpflichtung aus dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung Immateriellen Kulturerbes, dem Deutschland 2013 beigetreten ist.