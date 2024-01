Organisiert vom Gebetshaus Augsburg

Musik und Predigten in Augsburg: Glaubensfestival "Mehr" will wieder 10.000 Menschen anziehen

Mit 10.000 Teilnehmenden rechnen die Organisatoren bei einem Glaubensfestival vom 4. bis 7. Januar in Augsburg. Das Festival "Mehr24" stehe unter dem Motto "God is here", teilte der Veranstalter, das Gebetshaus Augsburg, mit.

