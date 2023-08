Bibelmuseum in Nürnberg

Religionspädagogin zur Eröffnung des Bibelmuseums: "Kein anderes Buch hat die Kultur europäischer Länder so sehr geprägt"

Das Bibelmuseum hat am Freitag, den 8. April, in Nürnberg seine Tore geöffnet. Die Religionspädagogin und Geschäftsführerin des Museum, Claudia Harders, erklärt, wieso sich gerade Nürnberg als Standort für das Museum eignet – und was Besucher im Museum lernen können.