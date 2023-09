Stärke im Werk der Künstlerinnen und Künstler

Der Autor, Kurator und Kunstprofessor Colin D. Rhodes stellt Desmond Tjon A Koy vor. Eine "unglaubliche Stärke" macht er im Werk aus, das "Form und Text eng verwebe". Im selbst erschaffenen Universum kämpften Anti-Helden gegen Helden einerseits, während er andereseits Bilder der black power-Bewegung und schwarzer Geschichte ganz klassisch mit Tinte auf Papier bringe.

Monika Jagdfeld leitet ein Zentrum für "outsider art" in St. Gallen. Dass sie Sanchez vorstellt, mag kein Zufall sein. "Einen ungewöhlich tiefen Einblick in psychische Ausnahmezustände" gewähre die Künstlerin, ihre Arbeit sei "ausgesprochen eigenständig". Nicht nur was die Vielfalt anbelange, Fotos, Collagen, Zeichnungen, Skulpturen, Videos, sondern auch dass sie "immer sie selbst sei, in allen ihren Figuren" sei bemerkenswert.

Am 16. Mai 2024 werden im Rahmen einer Vernissage alle Preisträgerinnen und Preisträger selbst sprechen. Zwar umgäben sich die noch nicht berühmten Künstlerinnen und Künmstler gerne mit vertrauten Menschen, dass andere für oder über sie sprächen sei aber unüblich, sagt Samuel Bayer, der von Seiten des Augustinums alles rund um den Preis organisiert. Mit Deutsch, Englisch und einem Gebärdendolmetscher werde man diesmal wohl nicht auskommen - Farsi, Flämisch und Spanisch dürften eine neue Herausforderung sein. Wer dies erleben will oder einen beachtlichen Output an Textilkunst, Malerei, Schrift- und Bildkunst anschauen, kann die Ausstellung "euward9" vom 17. Mai bis 14. Juli 2024 in der Prinzregentenstraße besuchen.