Ohne Wasser kein Leben. Und doch ist der Umgang mit dieser kostbaren Ressource weltweit aus dem Gleichgewicht geraten.

Wasser im Wandel: Vom Naturphänomen zur politischen Zukunftsfrage

Die Wanderausstellung "Wasser" nimmt ihre Besucher mit auf eine Reise durch die vielfältigen Bedeutungen des Elements – von seiner elementaren Rolle für Mensch und Natur bis hin zu aktuellen Herausforderungen wie Wassermangel, Klimawandel und globaler Ungleichheit.

Journalistisch aufbereitet und visuell ansprechend gestaltet, verbindet die Ausstellung Fotografien und prägnante Texte. Sie zeigt Wasser als Naturphänomen, als kulturelles Symbol und als politisches Thema. Lokale Perspektiven stehen dabei ebenso im Fokus wie globale Zusammenhänge: Wer hat Zugang zu sauberem Trinkwasser? Wie verändert der Klimawandel den Wasserkreislauf? Und welche Verantwortung tragen wir als Gesellschaft?

Die Ausstellung zeigt Fotografien zu vier wichtigen Themenbereichen

Wasser als Element, als Grundlage unseres Lebens, das Körper, Klima, Landschaften und ökologische Kreisläufe prägt. Wasser und Körper: Wasser macht rund 60 Prozent des menschlichen Körpers aus, es kühlt und sorgt für eine reibungslose Funktion unserer Organe. Wasser ist in nahezu allen Religionen ein zentrales Symbol für Leben, Reinigung und spirituelle Erneuerung - von der Taufe im Christentum über Waschungen im Islam. Wasser und Umwelt: Die Klimakrise ist längst kein abstraktes Zukunftsszenario mehr. Die Fotoreportagen zeigen, wie Hitzeperioden, Starkregen oder Stürme uns treffen.

Als besonderes Element verfügt die Ausstellung über ein Mitmachplakat: Ein Plakat lädt dazu ein, mitzumachen und sich selbst mit einer Meinung einzubringen.

Wanderausstellung "Wasser": Flexibles Format für Bildung, Kultur und Öffentlichkeit

Die Ausstellung richtet sich an Kultur‑ und Bildungseinrichtungen, Kommunen, Bibliotheken, Museen, Kirchengemeinden und Vereine. Dank ihres modularen Aufbaus ist sie flexibel einsetzbar und eignet sich sowohl für kleinere Räume als auch für größere Ausstellungsflächen. Ergänzend laden digitale Inhalte dazu ein, das Thema zu vertiefen und eigene Handlungsmöglichkeiten zu reflektieren.

"Wasser" versteht sich nicht nur als Informationsangebot, sondern als Impuls für Dialog und Bewusstseinsbildung. Die Ausstellung macht deutlich: Wasser ist keine unerschöpfliche Selbstverständlichkeit – sondern eine Ressource, deren Schutz zu den zentralen Aufgaben unserer Zeit gehört.

Die Wanderausstellung "Wasser" kann ab sofort gebucht werden und wird mit kostenlosem Begleitmaterial für die Presse‑ und Öffentlichkeitsarbeit angeboten.