Jetzt bewerben für den Bayerischen Digitalpreis 2021

Digitalisierung ist eine Chance für unsere Gesellschaft – und gleichzeitig für viele Menschen eine große Herausforderung. Sie darf niemanden ausschließen. Jeder Mensch sollte einen Zugang bekommen zu digitalen Angeboten, ganz gleich, aus welcher sozialen Schicht er kommt.

Deshalb lautet das Motto des Bayerischen Digitalpreises 2021 "Digitale Teilhabe". Vor allem ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung sollen nicht auf der Strecke bleiben. Besonders sie müssen bei der Digitalisierung mitgedacht und eingebunden werden.

Der Preis wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales vergeben. Die Digitalministerin Judith Gerlach über das Thema "Digitale Teilhabe":

"Unsere Zukunft ist digital. Viele setzen dies mit großartigen Chancen und Vorteilen gleich. Manche haben aber auch Sorgen und Ängste, fühlen sich ausgeschlossen. Ich wünsche mir, dass in der digitalen Welt keine weiteren Gräben entstehen, sondern im Gegenteil durch moderne Technik ein neues gesellschaftliches Miteinander möglich wird. Wir müssen uns darum kümmern, dass alle in der digitalen Welt mitgenommen werden. Dazu setze ich ganz auf kreative und innovative Ideen, die die digitale Teilhabe in den Fokus nehmen. "