Das "Deutsche Rundfunkmuseum" soll bis 2023 in Fürth entstehen

Am 29. Oktober 1923 begann in Berlin die Geschichte des öffentlichen Rundfunks. Mit den Worten "Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus" wurde der 'Unterhaltungsrundfunkdienst', wie es damals noch hieß, gestartet.

Die Voraussetzungen dafür, dass das "Deutsche Rundfunkmuseum" bis zum Jahr 2023 im mittelfränkischen Fürth steht, sind nach Ansicht von Martin Schramm, Amtsleiter für Stadtarchiv und Museen der Stadt Fürth, gar nicht so schlecht. Schon jetzt habe man mit einer Dauerausstellung und dem Depot das "größte Rundfunkmuseum in Deutschland".

Rundfunkmuseum in Fürth: Radio-Geschichte auf 750 Quadratmetern

Aktuell wird auf vier Ebenen mit zusammen mehr als 750 Quadratmetern die Geschichte des Rundfunks von den Anfängen bis zur Gegenwart gebündelt. Inhaltlich ist die Ausstellung in vier Bereiche gegliedert: Anfänge, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder. Allerdings, räumt Museumsleiterin Jana Stadlbauer ein, sei die Ausstellung bislang eher eine "Geräteausstellung", die insbesondere die Herzen der Sammler und des Fachpublikums höher schlagen lässt. Außerdem wird es in der Öffentlichkeit eher als eine Art Grundig-Museum wahrgenommen.

Der Fürther Unternehmer Max Grundig hatte nach dem Zweiten Weltkrieg sein Elektrogeschäft zu einem Weltkonzern ausgebaut. Mit einem Röhrenradio für den Eigenbau, dem ersten Heinzelmann, legte er dafür den Grundstein. In dem damaligen Direktionsgebäude des früheren Grundig-Produktionsareals an der Stadtgrenze Fürth-Nürnberg ist seit 2001 das 1993 begründete Rundfunkmuseum untergebracht.

Grundig: Einst großer Arbeitgeber in Fürth und Nürnberg

Grundig beschäftigte in seinen Hochzeiten mehrere Zehntausend Mitarbeiter in Fürth und Nürnberg. Daher hängen an diesem Markennamen auch viele Emotionen im Großraum. Der Besucher stößt in der Sammlung auf 14 Herstellernamen, von denen Braun, Grundig, Nordmende, Saba oder Telefunken auch heute noch bekannt sind.

"Kuba" dagegen ist ein Name, der weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Dabei hinterlässt in der Ausstellung die Fernsehwand "Kuba-Komet" im stylischen Holzdesign der späten 1950er einen nachhaltigen Eindruck. Immerhin hat das Einrichtungsobjekt knapp 2.700 Mark gekostet. Ein Facharbeiter in der Branche verdiente damals 1,70 Mark in der Stunde und hätte dafür rund ein Jahr arbeiten müssen.