Wie wird Radio wieder sexy? Spießigkeit in den Medien

Radiomoderator Andi Christl, der derzeit für die Sender Bayern 3 und PULS arbeitet, sieht die Situation nicht ganz so schlimm. Der 31-Jährige gilt als junger Wilder im Radio, dabei hat er schon bei verschiedenen Sendern ausprobiert, was On Air möglich ist. Er habe festgestellt, dass es vor allem darauf ankommt, jemanden zu haben, der ihm den Rücken frei hält, erklärte Christl. Innerhalb eines´bestimmten Rahmens müsse den Moderatoren Farbe und Pinsel bereit gestellt werden. Dabei könne auch mal was schiefgehen, aber nur so könne Kreativität entstehen.