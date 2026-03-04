Australien hat es beschlossen. Jugendliche unter 16 haben dort keinen Zugang mehr zu sozialen Netzwerken. In Deutschland wird Ähnliches diskutiert. Die Debatte folgt vertrauten Mustern: Schutz der Minderjährigen, elterliche Verantwortung, Altersverifikation.

Alles legitim. Und doch wirkt die Diskussion seltsam defensiv. Als ginge es um eine gefährliche Substanz, die nur für Kinder unzumutbar ist, für Erwachsene aber relativ harmlos.

Aber was, wenn die Altersgrenze am Kern vorbeigeht? Was, wenn nicht die Jugendlichen das Problem sind, sondern das Medium selbst? Und was, wenn die eigentliche Frage nicht lautet, ob wir Social Media für Unter-16-Jährige verbieten sollten, sondern ob wir es als Gesellschaft insgesamt neu bewerten müssen – womöglich radikal neu?

Soziale Medien formen unsere Wahrnehmung

Marshall McLuhan schrieb in den 1960er-Jahren den inzwischen oft zitierten Satz: "The medium is the message", das Medium ist die Botschaft. Gemeint war nicht, dass Inhalte komplett unwichtig sind. Sondern dass jedes Medium unsere Wahrnehmung formt, noch bevor irgendein konkreter Inhalt erscheint. Das Fernsehen erzeugt demzufolge eine andere Öffentlichkeit als das gedruckte Buch. Das Radio eine andere als die Zeitung.

Soziale Netzwerke sind dieser These zufolge kein neutraler Kanal für Fotos von Sonnenuntergängen, politische Debatten oder Urlaubsgrüße. Sie sind hochkomplexe Systeme, die Aufmerksamkeit messen, bewerten und maximieren. Eine Plattform, die Inhalte algorithmisch danach sortiert, wie stark sie Emotionen auslösen – vor allem Empörung, Angst, Wut –, produziert zwangsläufig eine empörte, ängstliche, wütende Öffentlichkeit. Das ist keine Nebenwirkung, sondern das Geschäftsmodell.

Hate Speech ist somit nicht das Ergebnis einer individuellen Charakterschwäche, Desinformation kein unglücklicher Kollateralschaden. Auch der endlose Strom aus Selbstinszenierung und Vergleich ist kein Betriebsunfall. All das entsteht, weil die Systeme darauf optimiert sind, möglichst lange zu fesseln. Je stärker die emotionale Reaktion, desto höher die Verweildauer. Je höher die Verweildauer, desto mehr Daten. Je mehr Daten, desto präziser die Werbeausspielung. Und damit schließt sich der Kreis.

Wir tun oft so, als sei Social Media eine Art Naturereignis gewesen. Als hätte sich das Digitale organisch entwickelt, getrieben von einem diffusen, menschlichen Fortschrittsdrang. Tatsächlich aber wurde diese Infrastruktur von einer Handvoll Unternehmen im Silicon Valley entworfen, finanziert und aggressiv global ausgerollt. Sie griffen dabei gezielt auf Erkenntnisse der Verhaltenspsychologie zurück. Variable Belohnungsintervalle – Likes, Reaktionen, neue Follower:innen – funktionieren nach demselben Prinzip wie Spielautomaten. Man weiß nie genau, wann die nächste kleine Dosis sozialer Bestätigung eintrifft. Also bleibt man dran.

Depressionen, Angststörungen und Einsamkeit

Die gesellschaftlichen Folgen lassen sich inzwischen empirisch messen. Zahlreiche Studien zeigen Zusammenhänge zwischen intensiver Nutzung sozialer Netzwerke und steigenden Raten von Depression, Angststörungen und Einsamkeit, besonders bei Jugendlichen und jungen Frauen. Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt hat diese Entwicklung in den USA eindringlich dokumentiert.

Auch andere Forschungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Die Generation, die mit dem Smartphone aufwuchs, berichtet häufiger von psychischen Belastungen als frühere Kohorten. Korrelation ist natürlich nicht automatisch Kausalität. Aber die Häufung ist schwer anders zu erklären.

Gleichzeitig ist die öffentliche Debatte roher geworden. Verschwörungstheorien verbreiten sich viel schneller als ihre Widerlegung. Politische Zuspitzungen profitieren überproportional von algorithmischer Verstärkung. Die Plattformen verbinden Milliarden Menschen – und erzeugen doch eine Form von Vereinzelung, in der jeder in seinem personalisierten Erregungsraum lebt.

Social Media besser nutzen?

An dieser Stelle folgt regelmäßig das Gegenargument: Man müsse Social Media eben "besser" nutzen. Bewusster. Vielleicht brauchen wir auch eine Art Führerschein. Das Medium sei neutral; entscheidend sei der Mensch davor.

Dieses Argument klingt vernünftig. Es ist aber strukturell identisch mit dem Narrativ der US-amerikanischen Waffenlobby: Nicht die Waffe tötet, sondern der Mensch. Also müsse man am Menschen ansetzen, nicht am Instrument.

Natürlich stimmt es, dass Menschen handeln. Doch jedes Instrument erweitert bestimmte Handlungsmöglichkeiten und erschwert andere. Eine halbautomatische Waffe ist dafür konstruiert, möglichst effizient viele Schüsse in kurzer Zeit abzugeben. Ein soziales Netzwerk ist dafür konstruiert, möglichst effizient Aufmerksamkeit zu binden. Beides beeinflusst das Verhalten seiner Nutzer:innen. Nicht deterministisch, aber statistisch signifikant.

Wer argumentiert, man müsse nur "besser" mit sozialen Netzwerken umgehen, blendet die strukturelle Macht aus. Er individualisiert ein systemisches Problem. Und er verschiebt Verantwortung von milliardenschweren Plattformbetreibern auf einzelne Nutzer:innen, die gegen ausgefeilte Verhaltensdesigns ankämpfen sollen – allein mit ihrer Willenskraft.

Gesundheitsschutz statt Rauchen

Ein zweiter Vergleich drängt sich auf: der mit der Tabakindustrie. Jahrzehntelang war Rauchen gesellschaftlich akzeptiert, kulturell aufgeladen, wirtschaftlich mächtig. Erst als die gesundheitlichen Schäden nicht mehr zu leugnen waren, begann ein langsamer politischer Prozess. Werbeverbote, Warnhinweise, Rauchverbote in öffentlichen Räumen, Steuererhöhungen, Eingriffe in individuelle Freiheitsrechte – alles begründet mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit.

Heute würde kaum jemand ernsthaft fordern, Zigaretten wieder unreguliert zu bewerben oder in Kinosälen rauchen zu dürfen. Die gesellschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung hat sich verschoben.

Was ist die vergleichbare Rechnung bei Social Media? Wenn intensive Nutzung mit psychischen Erkrankungen korreliert, wenn sie demokratische Diskurse verzerrt, wenn sie soziale Beziehungen unterminiert – warum gelten hier andere Maßstäbe? Weil es sich um "Kommunikation" handelt? Weil wir uns ein Leben ohne diese Plattformen kaum noch vorstellen können? Oder weil ihre ökonomische Macht politischen Einfluss generiert?

Welchen Nutzen hat Social Media?

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Social Media Schaden anrichtet. Das tut es, zumindest in bestimmten Ausprägungen. Die Frage lautet: Überwiegt der gesellschaftliche Mehrwert?

Es gibt ihn, keine Frage. Politische Bewegungen konnten sich über soziale Netzwerke organisieren, von #BlackLivesMatter bis zu #MeToo. Marginalisierte Gruppen fanden Räume, in denen sie sich austauschen und solidarisch vernetzen konnten. In Krisensituationen verbreiten sich Informationen schnell. Autoritäre Regime fürchten die unkontrollierbare Dynamik digitaler Öffentlichkeit.

Aber auch hier gilt der alte McLuhan: Das Medium prägt die Form der Mobilisierung. Proteste, die im Rhythmus von Trends und Hashtags entstehen, neigen zur schnellen Eskalation und ebenso schnellen Erschöpfung. Empörung wiederum ist mobilisierend, aber selten nachhaltig. Und der algorithmische Rahmen begünstigt zugespitzte Botschaften gegenüber differenzierten Argumenten.

Nur noch KI-Freund:innen

In diese Gemengelage passt eine Äußerung von Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook und Chef von Meta, die weniger dystopisch wirkt, als sie sollte. Er skizzierte im Interview mit Podcaster Joe Rogan eine Zukunft, in der Menschen nicht mehr primär mit realen Freunden interagieren, sondern mit KI-generierten Begleitern. Digitale Entitäten, die jederzeit verfügbar sind, vermeintlich empathisch reagieren, nie widersprechen, nie enttäuschen. Eine Art maßgeschneiderte Sozialbeziehung on demand.

Man kann das als technologische Spielerei abtun. Man kann es aber auch als logische Fortsetzung einer Entwicklung lesen, in der soziale Interaktion zunehmend quantifiziert und kommerzialisiert wird. Wenn echte Freundschaften anstrengend sind, zeitaufwendig, konfliktbeladen – warum nicht die bequeme Alternative wählen? Wenn das System ohnehin darauf ausgelegt ist, Engagement zu maximieren, warum sollte es sich mit unperfekten, schwer kalkulierbaren Menschen zufriedengeben?

Das ist keine Dystopie eines kulturpessimistischen Kritikers. Es ist die Vision eines Unternehmers, der sein Geschäftsmodell konsequent weiterdenkt.

An diesem Punkt wird die Ausgangsfrage wieder relevant. Nicht als konkrete Forderung nach einem Totalverbot. Ein solches wäre praktisch kaum durchsetzbar und politisch zudem hochproblematisch. Sondern als gedankliches Experiment: Wenn wir Social Media heute ganz neu erfinden müssten – mit dem bereits vorhandenen Wissen um seine psychologischen, sozialen und politischen Effekte –, würden wir es in seiner jetzigen Form zulassen?

Oder anders gefragt: Würden wir ein Produkt genehmigen, das nachweislich Suchtmechanismen nutzt, das emotionale Extreme systematisch belohnt, das persönliche Daten in bislang unvorstellbarem Ausmaß extrahiert – und das zugleich zu einem zentralen Infrastrukturmedium demokratischer Öffentlichkeit geworden ist?

Die Jugendlichen sind nicht das Problem

Die Debatte über Jugendliche ist bequem. Sie suggeriert, das Problem liege in einer besonders vulnerablen Gruppe. Man müsse nur die Schwächsten schützen, dann bleibe der Rest intakt. Doch vielleicht sind nicht die Jugendlichen das eigentliche Problem, sondern wir alle.

Erwachsene sind nicht immun gegen algorithmische Verstärkung. Sie sind nicht resistent gegen soziale Vergleichsdynamiken. Sie sind nicht weniger anfällig für Desinformation oder digitale Empörungswellen. Der Unterschied besteht höchstens darin, dass sie ihre Abhängigkeit besser rationalisieren können.

Es geht nicht um ein Zurück in eine analoge Idylle. Das Internet als solches steht nicht zur Disposition. Digitale Kommunikation ist unverzichtbar. Die Frage richtet sich spezifisch an ein Geschäftsmodell, das Aufmerksamkeit in Profit übersetzt – und dafür jede verfügbare psychologische Hebelwirkung nutzt.

Vielleicht ist ein Verbot weder realistisch noch wünschenswert. Aber die bloße Tatsache, dass diese Option inzwischen ernsthaft diskutiert wird, sollte irritieren. Denn sie offenbart, wie tief das Unbehagen reicht. Wir haben ein System geschaffen, das wir unseren Kindern nicht mehr zumuten wollen – und halten es dennoch für uns selbst für selbstverständlich.

Wir wissen um die Risiken. Wir kennen die Mechanismen. Wir beobachten die gesellschaftlichen Nebenwirkungen. Und doch behandeln wir soziale Netzwerke weiterhin primär als Bühne individueller Selbstverwirklichung oder als unvermeidliche Infrastruktur der Postmoderne.

Vielleicht ist die eigentliche Provokation also gar nicht die Frage nach dem Verbot. Sondern die Vorstellung, dass wir uns eines Tages rückblickend fragen könnten, warum wir so lange geglaubt haben, ein System, das von Empörung lebt, könne eine stabile Öffentlichkeit hervorbringen.