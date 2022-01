Die Evangelische Landjugend (ELJ) organisiert sich eigenverantwortlich in 180 Dörfern und erreicht regelmäßig 10 000 Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Angebot ist vielfältig - von Maibaumaufstellen bis Kaffeebetreuung im Seniorenkreis, von Altkeidersammlung bis Rocknacht wird das geboten, was die Orte und Regionen selbst auf die Beine stellen.

"Durch die Corona-Situation waren wir letztes Jahr gezwungen ein bewährtes Format - der sogenante Landjugendgottesdienst auf der internationalen Grünen Woche in Berlin - plötzlich ganz neu zu denken.", erzählt Benedikt Herzog, Landjugendpfarrer bei der Evangelischen Landjugend in Bayern.

Neue Formate ausprobieren

Nachdem der Landjugendgottesdienst in Berlin wegen Corona ausfallen musste, stelle sich die ELJ die Frage, wie sie junge Menschen niederschwellig und trotzdem mit Tiefgang erreichen können. "Unser Kontakt zum Poetry Slamer Jens Hoffmann und die Verbindung mit der Technikseite unterstütz durch Matthias Pracht hat quasi den Prototyp des Spirit (= Gottesdienst in einer anderen Form) hervorgebracht. Schnell wurde klar, dass hier mehr möglich ist. So haben wir anschließend eine hybride Osternacht gemeinsam organisiert und der Zug hin zur Late Night Church hat Fahrt aufgenommen", berichtet Herzog.

Auf dem Kanal möchte die ELJ die Themen junger Menschen aufgreifen und sie mit Gästen kurzweilig, aber auch humorvoll und mit dem nötigen Tiefgang bearbeiten. Ihnen sei besonders wichtig, dass die Themen "am Besten aus der Zielgruppe selbst kommen und dann durch die Gäste Mehrwert, Tiefgang und Diversität erreichen. So wollen wir am Ende die Plattform einer sich neu zusammenfindenen Community werden", so Herzog.

Ein Kanal nicht nur für junge Menschen aus dem ländlichen Raum

Die Themen sollen sich zu Beginn an denen der schon vorhandenen Community innerhalb der Evangelischen Landjugend orientieren. "Dabei wollen wir bewusst jene ansprechen, die ihr Dorf vielleicht verlassen mussten, wegen der Ausbildung oder des Studiums oder die Arbeit sie an einen anderen Ort brachte.", erklärte Herzog. An diesem Punkt im Leben scheiden viele ELJ-Mitglieder aus der aktiven Arbeit aus, wollen aber trotzdem noch wissen, was vor Ort passiert. Die Late Night Church möchte dabei einen Ankerpunkt bieten.

"Durch die Late Night Church kann man egal wo auf der Welt verbunden fühlen. Und es finden sich hier Gleichgesinnte, aus ganz Deutschland, denn die Alltagsthemen werden ja nicht nur Menschen aus Bayern oder der evangelischen Landjugend betreffen."

Bis Ostern erscheint alle drei Wochen ein Video, dazwischen möchten die ELJ neben den längeren Elementen am Sonntag Abend auch immer wieder kurze Videos veröffentlichen.

Auch das Jahresthema der ELJ "Sei ein Trendsetter: Change your lifestyle. Save the planet" soll sich auf dem Kanal wiederfinden. Dabei soll es unter anderem um Nachhaltigkeit im Alltag, Ernährung aber auch Heimat gehen. Auch Liebe, Sex und Partnerschaft ist ein Themenbereich auf dem Kanal werden. Gedreht wird die Late Night Church übrigens aus der Maulbeere – einem kürzlich geschlossenen Bio-Unverpackt-Laden in Langenaltheim.

Das Team hinter dem Kanal

Neben Benedikt Herzog steht Jens Hoffmann, Poetry Slammer und Veranstalter der Reimnacht Weißenburg, vor der Kamera. Sara Endres, die Landesvorsitzende der ELJ, unterstützt das Team ehrenamtlich redaktionell und gestalterisch. Für die Auftaktveranstaltung am 23. Januar konnten sie den Videograf der Band Schandmaul, Matthias Pracht, gewinnen. Als Videoproduzent ist der ehemalige ELJler Marius Ott mit an Bord.

Gefördert durch das MUT-Projekt

Das Projekt wird bis März von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) im Rahmen des MUT-Projekts gefördert. Ob die Förderung danach weiteläuft, ist aktuell noch nicht abzusehen. Das Team hinter dem Kanal will aber auf jeden Fall eine Osternacht veranstalten – und hofft danach auf eine Anschluss-Finanzierung.