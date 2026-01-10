Wer TikTok noch für Tanzclips hält, verpasst den aktuellen Trend: Im Jahr 2026 dreht sich der Strom aus Kurzvideos zunehmend um Edutainment – kompakte Lernstücke, Mikro‑Dokus, erklärende Serien mit klarem Hook und dramaturgischem Bogen.

Mit unserem Webinar "TikTok Trends 2026 für NGOs" veranstalten wir ein großes, kostenfreies Online-Event zum Jahresauftakt. Am Mittwoch, den 28. Januar zeigen wir von 12.30 bis 13.00 Uhr die wichtigsten Trends, stellen aktuelle Studien vor und zeigen, wie KI, digitales Marketing und Social Media sich ändern.

Wir blicken bei dem Event kurz zurück auf die Entwicklungen des vergangenen Jahres und geben einen umfassenden Überblick über die Themen, die 2026 wichtig werden. Euch erwartet eine halbe Stunde mit vielen Informationen und Wissen, mit dem Ihr das Thema TikTok in Eurer Organisation angehen könnt.

Die Themen des Webinars "TikTok Trends 2026"

Die Formate für TikTok haben sich geändert. Besonders auffällig ist eine Veränderung in der Länge. Inzwischen binden längere Clips mit einer durchgehenden Story die Aufmerksamkeit der Userinnen besser.

TikTok zählt nach eigenen Angaben inzwischen über 200 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Europa. Social‑Videos gehören für die jungen Zielgruppen längst zum Standard-Kanal für Nachrichten und Themen. Wer Bildungsinhalte zu Klima, Gesundheit, Demokratie anbietet, findet hier ein Publikum – und zwar unabhängig von Follower‑Zahlen.

Risiken und toxische Themen

Inzwischen wird TikTok relativ gründlich erforscht. Es gibt einige Studien, die zeigen, wie toxische Themen sich breitmachen und schneller ziehen als nüchterne Fakten. Wer Desinformation begegnen will, braucht formatgerechtes Fact‑Checking: kurze Widerlegungen, Serien mit Quellen, kommentierte Duette – und klare Sicherheitsroutinen.

Investigative Teams berichteten 2025 über unzureichende Moderation von Falschbehauptungen zur Bundestagswahl; zugleich verweist TikTok auf sein Transparency Center und EU‑Code‑Reports.

Für NGOs bedeutet das: Wir müssen Know‑how aufbauen, unsere Moderation ernst nehmen und auch Beschwerdewege kennen – und die eigene Community zu Quellenkompetenz befähigen.