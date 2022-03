Für jede*n, der*die unkompliziert und schnell eine Mindmap erstellen will, ist diese Seite genau richtig. Ihr müsst euch nicht anmelden und zahlt keine Nutzungsgebühr. Mind-map-online.de bietet euch alle wichtigen Funktionen, die ihr braucht, hat aber keine außergewöhnlichen Extras zu bieten. Eure fertige Mindmap könnt ihr per Link teilen oder als PDF-Datei sichern. Falls ihr euch anmeldet, habet ihr auch die Möglichkeit, euren Entwurf online zu sichern.

Hier kommt ihr zur Website.

Falls ihr bereit seid, etwas Geld für euer Mindmap-Tool auszugeben, bietet euch Mindmup 2 gute Voraussetzungen. Die Basis-Version des Programms ist frei zugänglich, Entwürfe können aber nur bis zu 100 Kilobyte groß sein und werden nur sechs Monate gesichert. Die Dateien können aber auch exportiert werden. Die Premium-Version von Mindmup 2 kostet für Privatpersonen knapp 2,70 Euro im Monat, für Firmen gibt es ein Jahresangebot für 90 Euro.

Die Website ist übersichtlich gestaltet und bietet viele Gestaltungsoptionen.

Hier kommen Sie zum Online-Angebot.

Wer gerne alles übersichtlich auf den ersten Blick beisammen hat, für den ist Zen Mind Maps perfekt geeignet. Diese Website bietet euch nur die nötigsten Funktionen und versucht, nicht von den wesentlichen Punkten abzulenken. Das Tool arbeiten hauptsächlich mit Knotenpunkten, die ihr schnell und einfach miteinander verbinden könnt. Die einzelnen Knotenpunkten können aber trotzdem Bilder oder Links enthalten.

Das Tool ist unter Vorwand kostenlos. Ihr könnt dann aber nur drei Maps pro Person erstellen. Es gibt zusätzlich eine Obergrenze für Knotenpunkte.

Diese Beschränkungen könnt ihr für 4,40 Euro monatlich umgehen.

Hier kommt ihr zum Angebot von Zen Mind Maps.

Groupmap ermöglicht Euch das Erstellen von Mindmaps in Gruppen. Eure Teammitglieder könnt Ihr per Link, Email oder Passwort zur Mitarbeit einladen. In euren Maps könnt Ihr Ideen einzeichnen, gemeinsam diskutieren und bewerten. Groupmap hat dafür ein eigenes Bewertungsfeature entwickelt.

Eure Entwürfe könnt ihr abschließend als PDF-Datei oder per Excel exportieren.

Groupmap bietet euch eine 14-tägige Testphase an, danach kostet die Software 17 Euro im Monat. Falls Ihr mit mehr als 10 Mitgliedern an einem Dokument arbeiten wollt, muss etwas über 50 Euro zahlen.

Hier kommt ihr zu Groupmap.

Wisemapping bietet diverse Möglichkeiten zur Erstellung und Bearbeitung von Mindmaps. Für Privatpersonen ist das Tool kostenlos. Ihr könnt Wisemapping ohne Anmeldung testen. Außerdem könnt ihr auch Mindmaps importieren. Der Export eurer Arbeiten geht als PDF, aber auch im Freemind-Dateiformat exportieren.

Die Besonderheit von Wisemapping ist, dass ihr das Feature selber hosten könnt. Mit einem Source-Code könnt ihr den Zugriff komplett übernehmen und einige besondere Funktionen nutzen. Bei dieser Option müsst ihr euch aber bewusst sein, dass möglicherweise auch Dritte auf eure Arbeiten zugreifen können.

Hier kommt Ihr zum Angebot von Wisemapping.

Der deutsche Anbieter stellt ein umfangreiches Mindmapping-Programm zur Verfügung. Viele vorgefertigte Features bieten Euch umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Wer nur schnell eine simple Mindmap erstellen will, ist hier nicht gut aufgehoben.

Yed Live ist kostenlos. Neben einer Web-App könnt ihr auch eine kostenlose Desktop-Variante der Software herunterladen.

Hier kommt Ihr zu Yed Live.

Wer vielfältige Medien in seine Mindmaps einbauen will und keine Kosten scheut, der ist auf Mindmeister richtig. Es gibt darüber hinaus auch diverse "Ansicht-Möglichkeiten" der erstellten Mindmaps. Ihr könnt auch bereits erstellte Vorlagen nutzen und ausfüllen.

Mindmeister gibt es auch als mobile Anwendung, die ihr euch in den bekannten Play-Stores herunterladen könnt.

Die Anwendung ist kostenpflichtig. Mit der Basis-Ausführung des Programms könnt Ihr kostenlos nur drei Maps erstellen und keine Bilder oder Dateien hochladen. Ein Einzel-Account kostet 5 Euro im Monat. Ein Team-Account kostet monatlich pro Person knapp über 8 Euro.

Hier kommt ihr auf die Seite von Mindmeister.

Auf Mindomo könnt ihr eure Mindmap beliebig gestalten. Ihr habt die Möglichkeit Fotos und Videos aus dem Internet in eure Mindmaps einzubauen. In eurem Team könnt ihr gemeinsam an einer Mindmap arbeiten. Zusätzlich könnt ihr bestehende Mindmaps importieren.

Mindomo könnt Ihr auch als mobile Version in den App-Stores downloaden. Die kostenlose Variante des Programms schränkt eure Arbeit aber erheblich ein. Für 5,50 Euro im Monat könnt Ihr alle Features abrufen. Wenn ihr bereit seid, 13,50 Euro im Monat auszugeben, könnt ihr bis zu fünf Gäste einladen, um gemeinsam an euren Entwürfen zu arbeiten.

Hier kommt ihr zum Angebot von Mindomo.