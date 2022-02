Wie das Onlinetool "ChurchDigiComp" entwickelt wurde

Für die Entwicklung des Online-Tools gab es einen längeren Vorlauf. So wurden zunächst bundesweit 361 Mitarbeitende in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit befragt. Anschließend wurde das Tool erarbeitet und mit Unterstützung von Expertinnen und Experten überprüft und verbessert. Entwickelt wurde das Tool in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) und der Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Unterstützt wurde das Projekt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Größere Organisationen wie Dekanate oder Kirchenkreise können auch einen Teamzugang beantragen. So könne eine Einrichtung anonym alle Mitarbeitenden befragen und dann gezielt Fortbildungsmaßnahmen organisieren, erklärt Schmidt. Der Teamzugang ist - anders als der Test - nicht kostenlos, sondern muss für rund 50,- Euro Einrichtungsgebühr werden.

Für Herbst 2022 ist zudem eine Fachtagung zur weiteren Vernetzung geplant.