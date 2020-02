Evangelische Gemeinde bringt neues Leben in Traditionskneipe von Naila

Nach vielen Jahren Leerstand haben Ehrenamtliche zusammen mit dem evangelischen Pfarrer eine Kneipe in Stand gesetzt. Bald soll das "Täubla" in Naila eröffnen.

Es wird noch kräftig gearbeitet und gewerkelt. Denn die Ehrenamtlichen des extra gegründeten Vereins "Hoffnung und Malz" haben ein klares Ziel vor Augen. Am 7. März soll die neue Kneipe eröffnet werden. Darum ist jede Hilfe kostbar. Die Wände sind abgeklopft, die alten Tapeten entfernt und jetzt geht es ans Streichen.

Seit 15 Jahren ist in Naila eher Kneipen-Ebbe angesagt. Das soll das "Täubla" ändern. Das Team ist hochmotiviert, aber natürlich auch gespannt, wie die neue Kneipe am alten Standort Marktplatz anläuft. Dominik Rittweg, evangelischer Pfarrer in Marlesreuth, leitet das Projekt. "Ein Täubla ist die Taube", erklärt er, "und die steht bekanntlich für den heiligen Geist, für die Kraft Gottes." Dass das in der neuen Kneipe spürbar wird, ist die große Hoffnung des Teams. Denn sie soll ein Treffpunkt für junge Erwachsene werden, wo buchstäblich über Gott und die Welt gesprochen werden kann.

Immer samstags soll ein Team von Ehrenamtlichen die Kneipe betreiben.

In einer WhatsApp-Gruppe sind dafür jetzt schon um die 20 Personen dabei. Der Unterstützerkreis reicht aber noch weiter: von der Christusbruderschaft Selbitz bis zum Nobelrestaurant Harmonie. Alle vereint mit dem Ziel, einen Abends-Weggeh-Ort für junge Menschen in Naila zu schaffen.

Wenn die Baustelle erst mal geschafft ist, bietet das Organisationsteam mit der Kneipe ein Angebot für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25. Diese Gruppe fällt sonst im kirchlichen Leben oft unter den Tisch. Den Bedenken Alteingesessener, ob Kirche und Kneipe überhaupt zusammen passen, entgegnet Pfarrer Rittweg schlicht: "Komm einfach vorbei und schau's Dir an."

Das eigens für die Kneipe gebraute Bier und der neue Stil in alten Räumen weckt auf jeden Fall großes Interesse. Das Team wird bis zur Einweihung am 7. März wohl noch Vollgas geben. Bis dann Naila endlich wieder eine Kneipe hat.