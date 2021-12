Streetworker und ihre Arbeit

Streetworker gibt es in den meisten Großstädten in Deutschland. Die mobilen Arbeitsdienste sind auf der Straße unterwegs und betreuen Menschen, die auf der Straße leben, darunter Obdachlose oder Drogensüchtige. Die meisten Mitarbeitenden sind da für die Beratung in schwierigen sozialen Lebenslagen, sie arbeiten vertraulich und auf Wunsch auch anonym.

In Bayern gibt es eine Arbeitsgemeinschaft der Streetworker-Organisationen. Die Liste mit den vielen hundert Einrichtungen kann hier angesehen werden.