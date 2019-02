"One World Flag": Was Thomas Mandl mit seiner Weltflagge erreichen will

Künstlerin Weixler produziert Flaggen in Handarbeit

In ihrem Atelier in Dießen am Ammersee versucht er zusammen mit der Textilgestalterin Nani Weixler, aus seinem digitalen Entwurf vom Computer ein echtes Exemplar aus Stoff zu realisieren. Doch das richtige Material zu finden ist nicht so einfach. "Das kriegt man nur mit ein paar Experimenten hin", sagt die 70-jährige gelernte Schneiderin. Sie hat Erfahrung damit, Flaggen zu produzieren. Jedes Jahr flattern von ihr genähte und frei erfundene Flaggen an den Fahnenmasten der Gemeinde am Südwestufer des Sees im Wind.

Weixler zieht ein blaues Tuch aus einem Stoff-Berg, der sich vor ihr auf der Werkbank türmt. "Dieses hier sieht nach Fasching aus", bemängelt sie. Zufriedener sind die beiden mit einem Stück Seide, das Weixler per Hand in Königsblau gefärbt hat. Das Problem: Die Methode ist sehr aufwendig.

Eine-Welt-Flagge reist um die Welt

Zwölf "One World Flags" hat Weixler schon in Handarbeit gefertigt. Anfangs dauerte es gut drei Stunden, um den Polyester für den Hintergrund und den blauen Stoff zuzuschneien, die Kanten mit der Nähmaschine abzunähen, den blauen Kreis zu applizieren und einen Tunnel zum Aufhängen zu schneidern. Inzwischen geht es viel schneller.

Vier Exemplare kann Mandl an diesem Tag mit nach Hause nehmen. Bekannte und Freunde von Thomas Mandl wollen sie in den nächsten Wochen auf Reisen nach Senegal, Trinidad und Tobago sowie den Oman nehmen. Er hofft, dass die Menschen über die Flagge ins Gespräch kommen.

Mandl: "Es gibt so viele tolle Fahnenmaste auf der Welt"

Und der Flaggen-Designer hat Großes vor: Mit einem "One World Flag Ambassador Programm" sollen Botschafterinnen und Botschafter die Flagge in alle Teile der Erde tragen und Geschichten über Einheit und Hoffnung sammeln, erklärt er.

Mandl träumt von Flaggen auf der Münchner Staatsoper und in New York, aber auch in Konfliktregionen wie der Grenze zwischen der USA und Mexiko oder Israel und Palästina. Bis Ende des Jahres soll die Flagge in hundert Ländern wehen. "Es gibt so viele tolle Fahnenmaste auf der Welt", schwärmt er.