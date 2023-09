Die Bibel – das Buch der Bücher – ist für mich eine große Erzählung, eine Geschichte der Menschheit, des Menschseins, die in so vielen Facetten lehrreich, kundig, überraschend und verblüffend unsere Lebenswelt darstellt, dass ein Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit häufig auf der Hand liegt. Das mag im Neuen Testament im Verhalten so vieler unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure bisweilen zu der Schlussfolgerung führen, dass der Archetyp Mensch in seiner soziologisch und geschichtlich angestammten Position sich heute noch so verhält wie vor ca. 2000 Jahren – überraschend? Ja und nein.

An bestimmten Stellen wird es aber so außergewöhnlich, dass viele Leserinnen und Leser wohl die Schlussfolgerung ziehen: Hier verlassen die Verfasser der Texte den Boden des Verstands – bei den Erzählungen zu den sogenannten Wunderheilungen. Dass mich diese Passagen aber immer schon besonders fasziniert haben – weit vor meinem eigenen Medizinstudium –, hat etwas mit dem Glauben selbst zu tun – dem Vertrauen darauf, dass Christus als Sohn Gottes, dass Gott in seiner Trinität weit über alles in Zeit und Raum für uns Menschen Denkbare, das Unvorstellbare möglich machen kann.

Wunder sind Teil unseres Lebens

In der Heilung von Kranken, Blinden, Lahmen, in der Wiedererweckung der Verstorbenen wird Christus Medicus zum Gottessohn, zum Heiligen, der heilt, zur Hoffnung, die in Gnade trägt. Die Außerordentlichkeit des Glaubens und die Verbindung von Heil und Heilung bedingen sich hier in einzigartiger Weise. Im Hinblick auf meine eigenen Glaubenserfahrungen ist das Faszinierende, dass sich das Unglaubliche des Wunders im Alltag übersetzt als das Überraschende, Unvorhersehbare, nicht Erklärbare und damit Teil des eignen Erfahrungshorizonts ist.