Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde." (Lukas 2, 1-20) Wenn ich diese Worte höre, bin ich gleich in feierlicher Stimmung. Heiliger Abend in der Kirche oder daheim. Man hört die Geschichte, singt Lieder wie "Herbei o ihr Gläubigen", "Stille Nacht", "Ich steh an deiner Krippen hier". Ich denke an meine Familie und Lebensmenschen, mit denen ich den Heiligen Abend verbracht habe. Und mit diesen Worten sind auch die Gefühle da, die mit Weihnachten verbunden sind: Freude, Geborgenheit, Sehnsucht, aber auch Genervt-Sein und Melancholie. Jedes Jahr ist der weihnachtliche Gefühlscocktail anders gemixt, wenn ich höre:

"Es begab sich aber zu der Zeit …"

Die Erzählung von der Geburt Jesu aus dem 2. Kapitel des Lukasevangeliums gehört zu Weihnachten, sie hat unsere Kultur inspiriert. Ob Christstollen, Konzerte, Krippenspiele, Engelservietten, Geschenke – in jeder Facette unserer Weihnachtskultur ist ein Vers oder ein Motiv aus der Geschichte nach Lukas 2 lebendig.