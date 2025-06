Maria Magdalena ist die wohl bekannteste Frau unter den engsten Gefährten Jesu. Ist in den Evangelien von den Frauen um Jesus die Rede, wird sie stets an erster Stelle genannt. Dennoch überliefert die Bibel nur wenig über Marias Leben und ihr Wirken im Kreise Jesu und der späteren Urgemeinde. Dass eine Frau in so engem Kontakt mit Jesus stand, sich womöglich auf Augenhöhe mit ihm unterhielt, scheint die Männer späterer Zeiten beunruhigt zu haben. Schon bei den Evangelisten ist die Tendenz zu erkennen, sie nur am Rande zu erwähnen und ihre Rolle herabzuspielen. So betont Lukas zum Beispiel, sie sei von Dämonen besessen gewesen, als sie Jesus kennenlernte.

Dass sie, anders als ihre männlichen Gefährten, nicht einfach aus Angst um das eigene Leben floh, als Jesus gekreuzigt wurde, und zu den ersten Zeuginnen der Auferstehung gehörte, konnte aber offensichtlich nicht einfach übergangen werden.