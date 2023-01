Besonders in diesen anstrengenden und bedrückenden Zeiten ist der Segen wichtig. Manchmal sei es die einzige gute Nachricht am Tag. "Das ist wie eine Zusage, die im Segen steckt", erläutert Egg-Möwes.

Tägliches Abendritual

Einige Nutzerinnen und Nutzer warteten am Abend bereits darauf, erzählt die Pfarrerin. Sie hätten den Abendsegen, den sie bis spätestens 21 Uhr in ihren Twitterkanal gestellt hat, sogar zu einem Ritual für sich gemacht.

"Jetzt kann ich endlich schlafen gehen", schreibt eine Nutzerin. Der Abendsegen sei "wie ein wärmender Mantel oder eine Decke", die um sie gelegt worden sei.

Die Sorge und Anteilnahme der Pfarrerin bewegt viele Menschen. So werden ihre guten Wünsche nicht nur vor Ort gelesen, weil sie die Pfarrerin aus dem niederbayerischen Landkreis kennen.

Internationaler Segen

Es gibt Nutzer, die auch erst am Morgen auf den Account zugreifen, weil sie in Mexiko bei der Schichtarbeit sind und am Abend davor nicht dazukamen, ihn abzurufen. Oder es kommen Segensworte auf Portugiesisch zurück.

"Segen ist international und von der Zeit vollkommen unabhängig", ergänzt die wortgewandte Pfarrerin, die sich in ihrem Account folgendermaßen vorstellt: