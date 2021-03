Was ist die Landesstellenplanung - wie funktioniert die bayerische Landeskirche?

Die Landesstellenplanung regelt, wie viele Personen konkret vor Ort tätig sind im Auftrag und Dienst der bayerischen Landeskirche. Die Landesstellenplanung betrifft alle Pfarrer*innen, Diakon*innen, Religions- und Sozialpädagog*innen sowie Kirchenmusiker*innen. Sie umfasst alle Ebenen: Gemeinden, Dekanatsbezirke, Landeskirchenamt, Werke und Dienste. Künftig soll die Stellenplanung als partnerschaftliche konzeptionelle Arbeit zwischen Dekanaten vor Ort und Landeskirchenamt erfolgen.

Wir erklären die neue Regelung.

Was ist die Landesstellenplanung?

Die Landesstellenplanung regelt, wie viele Pfarrer*innen, Diakon*innen, Religions- und Sozialpädagog*innen sowie Kirchenmusiker*innen in einer Gemeinde arbeiten. Grundlage dieser Planung bildet eine Formel. Diese Formel soll ab 2020 stark vereinfacht werden. Grundlage für die Berechnung sind künftig die Zahl der Gemeindemitglieder pro Quadratmeter, die Zahl der Gemeinden in der Region sowie die Gesamtzahl der Mitglieder einer Gemeinde. Oberstes Ziel ist es, das Verhältnis von einer theologischen Stelle pro 1.545 Gemeindemitgliedern beizubehalten.

Ausgangspunkt der Berechnungen ist immer die vorherige Landesstellenplanung. Im der Landesstellenplanung 2010 gab es in der bayerischen evangelischen Kirche insgesamt 3.426 Stellen, darunter 2.138 theologische Stellen.

Warum eine neue Landesstellenplanung?

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Kirchenmitglieder in vielen Regionen stark verändert. In manchen Regionen leben weniger Evangelische als früher, in anderen Gebieten sind es mehr geworden. Auch durch eine älter werdende Gesellschaft und durch die Kirchenaustritte wird sich die Anzahl der Kirchenmitglieder bayernweit weiter reduzieren. Die neue Landesstellenplanung soll diese Veränderungen berücksichtigen.