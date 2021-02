Schulungen buchen über Eventbrite: Anleitung und Tipps

Wie kann ich an den Sonntagsblatt-Schulungen teilnehmen?

Wenn Sie an einer unserer Schulungen teilnehmen möchten, müssen Sie die Schulung über die Plattform Eventbrite buchen. Wir erklären, wie die Schulung gebucht, bestellt und dann über das Mailkonto abgerufen werden kann.

Teilnahme an Schulungen der Sonntagsblatt-Medienakademie

Eine Liste aller Veranstaltungen, Schulungen, Seminare und Webinare der Sonntagsblatt-Medienakademie gibt es unter diesem Link direkt auf Eventbrite.

In unserem Artikel mit der Auflistung aller Schulungen und Webinare werden die einzelnen Schulungen beschrieben. Unter jeder Schulung befindet sich ein Link, der direkt auf das Portal Eventbrite und die jeweilige Schulung führt. Dieser Link kann einfach angeklickt werden - dann geht es direkt zur Buchung.

Beleg für die Schulung (Ticket) abrufen

Wenn Sie den Buchungsweg abgeschlossen haben, erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung per Mail. Den Buchungsbeleg (Ticket genannt) finden Sie in Ihrem Mailpostfach als Auftragsbestätigung. Alternativ dazu können Sie sich bei Eventbrite anmelden. Dort finden Sie Ihre Bestellung unter "Tickets". Wenn Sie Ihre Tickets nicht finden sollten, wenden Sie sich an Tina Klemme (tklemme@epv.de) mit der Bitte, die Auftragsbestätigung erneut zu senden.

Wenn Sie das Ticket nicht finden, dann suchen Sie in Ihrem Mailprogramm nach einer Mail von orders@eventbrite.com. Das Ticket ist immer als PDF-Anhang in der Mail verfügbar. Sollten Sie das Ticket nicht finden, so prüfen Sie bitte auch Ihren Spam- und Junkordner. Sollte auch dort keine Mail zu finden sein, so könnte es sein, dass Sie sich mit einer fehlerhaften E-Mail-Adresse eingeloggt haben. Wenden Sie sich in diesem Fall ebenfalls an uns. Ihre Nachricht sollte dann den Vor- und Nachnamen sowie die bevorzugte Mailadresse enthalten.

Beleg abrufen | Anmeldung über das Eventbrite-Konto

Suchen Sie nach einer E-Mail von orders@eventbrite.com. Ihre Tickets sind als PDF-Anhang verfügbar. Wenn es keinen PDF-Anhang gibt, erhalten Sie die Tickets entweder kurz vor dem Eventdatum oder es gibt eine andere Einlassmöglichkeit. Einzelheiten und Anweisungen finden Sie in der Bestätigungs-E-Mail.

Sehen Sie auch in Ihrem Spam- oder Junk-Ordner nach. Wenn Sie keine E-Mail von Eventrbrite finden, enthalten Ihre Tickets möglicherweise eine fehlerhafte E-Mail-Adresse. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Veranstalter und bitten Sie diesen, in seinen Unterlagen nachzusehen. Ihre Nachricht sollte Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse enthalten.



Schulungsbeleg (Ticket) auf dem Eventbrite-Konto abrufen

Computer (Desktop/Web):

Melden Sie sich bei Eventbrite an.

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben.

Klicken Sie auf "Los geht's".

Geben Sie Ihr Kennwort ein.

Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich "Tickets". Hier finden Sie Ihre Bestellung.

Klicken Sie auf den Eventnamen.

Wählen Sie "Tickets drucken".

Mobilgerät (iOS):

Laden Sie die Eventbrite-App herunter.

Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse auf Ihrer Bestellung und Ihrem Eventbrite-Kennwort bei der App an.

Tippen Sie auf das Ticketsymbol.

Suchen Sie nach Ihren Tickets (unter "Demnächst" oder "Frühere Tickets"). Tippen Sie auf ein Ticket, um es auszuwählen.

Mobilgerät (Android):

Laden Sie die Eventbrite-App herunter.

Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse auf Ihrer Bestellung und Ihrem Eventbrite-Kennwort bei der App an.

Tippen Sie auf das Profilsymbol (äußerste rechte Ecke der unteren Symbolleiste).

Suchen Sie nach Ihrer Bestellung (anstehende Events werden zuoberst aufgeführt. Wischen Sie den Bildschirm nach oben, um Tickets für vergangene Events abzurufen.)

Tippen Sie auf das Ticketsymbol, um Tickets auszuwählen.

Wenn Sie noch kein Kennwort für Ihr Konto erstellt haben, erhalten Sie einen Link zum Einrichten eines neuen Kennworts per E-Mail. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie es zurücksetzen.