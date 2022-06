Nach intensiven Proben vorab und zwei "Werkstatt"-Tagen mit dem britischen Vokalensemble VOCES8 erleben die Gäste dann am Sonntag (26. Juni, 16 Uhr) beim ION, dem Internationalen Festival für Geistliche Musik, ein Konzert mit den jungen Stimmen. Wenige Tage zuvor können sich die Ergebnisse der Vorbereitungen schon hören lassen.

Schwungvolle Proben

Viermal klatschen, am Schluss stampfen und dann wie zu Eis erstarrt stehen bleiben, bis von vorne das Zeichen zum Entspannen kommt: Matthias Stubenvoll bringt seinen jungen Sängerinnen und Sängern nicht nur die Töne und das richtige Singen für die Stücke bei, die bald in der Egidienkirche bei der ION erklingen. Der Chorleiter der ökumenischen Jugendkantorei trainiert auch Gestik und Mimik mit. Schließlich sollen nicht nur die Profis von VOCES8 mit dem Nachwuchs zufrieden sein. In dem Konzert wird der Jugendchor der vier evangelischen Nürnberger Innenstadtgemeinden, der zudem vom Förderverein der katholischen Frauenkirche unterstützt wird, nicht nur die vorher mit den Briten einstudierten Stücke, sondern auch eigenes Repertoire zum Besten geben. Und da liegt dann die Messlatte insgesamt hoch.

"Takt 52, los!, ein bisschen schneller und energischer, da müssen in der Wohnung über dem Probenraum die Gläser in den Schränken wackeln", gibt Stubenvoll das nächste Kommando. Und plötzlich scheint der Groschen gefallen zu sein. "Cantate domine, gaudeamus!" schallt es aus den jungen Kehlen. Hat funktioniert, der Chorleiter atmet ein bisschen auf. Es ist ein heißer Juni-Sonntag, genau eine Woche vor dem Konzert. Manche der Mädchen und Jungen wären heute vielleicht lieber ins Freibad gegangen, die Konzentration lässt nach einer Stunde im abgedunkelten, aber irgendwann doch stickigen Probenraum langsam nach.

Jugendchor in drei Gruppen

"Nicht nur Party machen da hinten", ruft Stubenvoll in die letzte Reihe rechts außen, in der sich gerade zwei Jungs mehr miteinander als mit den Noten beschäftigen. Ein paar Takte später muss aber auch er wieder lauthals mitlachen, wenn ein Ton extra krumm aus den Reihen herausschießt. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Freude an der Musik. Stubenvoll kriegt sie mit seiner bunt gemischten Truppe, in die man ab der 5. Klasse eintreten kann, in der Regel gut hin. Auf die beiden anderen Kinderkantorei-Gruppen, bestehend aus Vorschülern und Erstklässlern sowie Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klasse, muss sich der Musikpädagoge wieder neu einstellen.

Gesungen wird nicht nur in Gottesdiensten und Kirchen, sondern auch bei eigenen Konzerten, Probenfahrten und Konzertreisen, zusammen mit anderen Chören bei Chorbegegnungen und bei Austauschen.

Workshop mit den Profis

Am Samstag vor dem großen Konzert wird dann den ganzen Tag über mit VOCES8 noch einmal geprobt. Meret Ehnert freut sich schon darauf. Die 15-Jährige hat schon seit einigen Jahren Chorerfahrung. Die Nürnbergerin bekennt aber: "Das ist dann der bisher größte Auftritt, den ich jemals hatte." Ihre Altersgenossin Lilli Meier sieht dem Auftritt aber gelassen entgegen. "Das Schöne am Chorsingen ist, man ist ja nie alleine", erklärt die bei Zirndorf lebende Schülerin. Ebenso wie die anderen Chormitglieder hatten sich die Mädchen schon mit YouTube-Videos auf ihre britischen Interimslehrer eingestellt und sind nun gespannt, was VOCES8 noch aus ihnen rauskitzeln.

Der Workshop mit anschließendem Konzert ist ein Teil der neuen ION-Reihe "Forum". Die Idee dahinter: Profi-Ensembles oder Musizierende kommen nicht nur einfach für ihren Auftritt nach Nürnberg, sondern lassen auch etwas hier. Oder wie es Matthias Stubenvoll ausdrückt: "Arbeit an der Basis, aber auf hohem Niveau".

Karten für die Konzerte gibt es unter www.musikfest-ion.de oder an der Abendkasse.