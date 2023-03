Natürlich steht bei der Frühjahrstagung der bayerischen Landessynode ab dem 26. März die Wahl eines neuen Landesbischofs oder einer neuen Landesbischöfin im Mittelpunkt. Doch auch ansonsten hat das Kirchenparlament der bayerischen Evangelischen, das diesmal sechs Tage und damit länger als sonst üblich tagt, ein volles Programm: Es geht um die weltweiten Beziehungen der bayerischen Landeskirche, um die Aufarbeitung und Prävention von sexualisierter Gewalt und um das Thema Assistierter Suizid.

Die Synode startet am Sonntagabend (26. März) um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Bischofskirche St. Matthäus am Sendlinger Tor. Dort findet am darauffolgenden Montag (27. März) ab 9 Uhr auch die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm statt. Er ist bis 31. Oktober im Amt - es wird also seine letzte Synodaltagung als Bischof sein. Bedford-Strohm predigt am Sonntagabend im Eröffnungsgottesdienst, außerdem gibt er am Dienstag seinen Bischofsbericht vor den 108 Synodalen.

Wahl des Landesbischofs / der Landesbischöfin

Zur Wahl am Montag stehen die Direktorin des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums Mission EineWelt in Neuendettelsau, Gabriele Hoerschelmann (54), der Regionalbischof im Kirchenkreis München-Oberbayern, Christian Kopp (58), die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski (47) sowie der Windsbacher Dekan Klaus Schlicker (56). In den ersten beiden Wahlgängen müsste einer der vier Kandidierenden eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Synodalen auf sich vereinen, bei weiteren Wahlgängen genügt die einfache Mehrheit.

Am Dienstag wird die Synodaltagung in der Münchner St. Markuskirche fortgesetzt. Nach dem Bericht von Landesbischof Bedford-Strohm sprechen die Synodalen - auch unter Mitwirkung zweier Betroffener - über das Thema sexualisierte Gewalt im Raum der Kirche. Zum Schwerpunktthema „Weltweite Kirche“ sprechen zwei internationale Gäste: Die Kirchenpräsidentin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Brasilien, Silvia Beatrice Genz, und der Bischof der Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania, Frederick Shoo.

Ebenfalls am Dienstag steht das Thema Assistierter Suizid auf der Tagesordnung. Die Synodalen diskutieren dabei über eine Stellungnahme zum Thema auf Grundlagen von Entwürfen des synodalen Unterausschusses „Ethik in Medizin und Biotechnik“ sowie des Diakonischen Rates. Am Donnerstag und Freitag stehen im Plenum der Synode Beratungen und Beschlussfassungen über verschiedene Vorlagen an.

Landessynode tagt in München

Nach Ende der Arbeit in den synodalen Ausschüssen am Donnerstag tritt die Synode ab 16 Uhr wieder im Plenum zusammen zur 1. Lesung der Vorlagen.

Am Freitag steht die Beschlussfassung über die sieben Vorlagen auf der Tagesordnung, darunter auch Aktualisierungen der vertraglichen Beziehungen der bayerischen Landeskirche mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania, in Brasilien und der Gemeinschaft der lutherischen Kirchen in Zentralamerika.

Am Freitag nach der Mittagspause gedenkt die Synode Wilhelm Freiherr von Pechmann, den ersten Kirchenpräsidentin der bayerischen Landeskirche. Im Februar jährte sich sein Todestag zum 75. Mal.

Die Synode endet am Freitag gegen 14.30 Uhr mit dem Reisesegen des Landesbischofs.