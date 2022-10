Corona, Ukraine-Krieg, Inflation und steigende Energiekosten: Durch die vielfachen Krisen steigen die sozialen Spannungen, die Gesellschaft klafft immer weiter auseinander. Wie nimmt das eine Sozialministerin wahr und was macht Bayern bei der Lösung der Probleme besser als Berlin?

Ulrike Scharf: Wir leben in einer unglaublich schwierigen Zeit, mit viel Verunsicherung – aber auch mit viel Polarisierung. Ich nehme dem Bundeswirtschaftsminister und auch dem Kanzler wirklich übel, dass sie den Menschen Angst machen mit Szenarien wie – jetzt müsse man kalt duschen und dürfe die Wohnung nicht mehr richtig heizen.

Und die Weihnachtsbeleuchtung soll auch aus bleiben?

ür mich ist Licht ein Zeichen für Hoffnung. Ich komme ja aus dem Wallfahrtsort Maria Thalheim im Landkreis Erding. Bis vor kurzem war meine Wallfahrtskirche bis 23 Uhr angestrahlt. Jetzt ist das Licht viel früher aus. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Weihnachtsbeleuchtung komplett aus bleiben wird. Zeitliche Beschränkungen sind sinnvoll – und natürlich der Umstieg auf energiesparende LED-Leuchten. Statt Panik zu verbreiten sollten wir besser das Gefühl geben, dass die politischen Vertreterinnen und Vertreter da sind, um Probleme zu lösen.

"Für mich ist vollkommen klar, dass in dieser Krise den Menschen durch staatliches Handeln geholfen werden muss."

Reicht da mehr Zuversicht alleine aus? Sie vermitteln den Eindruck, so schlimm wird's schon nicht kommen.

Die Lage ist schwierig. Das macht den Menschen Sorgen und teilweise auch Angst. Für mich ist vollkommen klar, dass in dieser Krise den Menschen durch staatliches Handeln geholfen werden muss. Das war auch in der Corona-Krise richtig. Bayern hat damals viele Landesmittel dafür bereitgestellt: Ein Härtefall-Fonds, Bürgschaften und Direkthilfen haben Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern in der Krise geholfen.

Nun hat die Ampel-Koalition einen "Doppel-Wumms" im Umfang von 200 Milliarden beschlossen.

In einer so ernsten Lage finde ich schon mal diese Begrifflichkeiten fast unerträglich. So was mit "Wumms" zu bezeichnen, ist sprachlich nicht in Ordnung. Auch deshalb, weil die Umsetzung völlig unklar ist. Frankreich hat seit März einen Energiepreis-Deckel. Wir haben jetzt Ende Oktober und wissen immer noch nicht, wann was kommt. Da wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Eine große Summe ins Schaufenster zu stellen hilft keinem, entscheidend ist doch was am Ende raus kommt.

Noch weniger wissen derzeit diakonische Einrichtungen wie Pflegeheime, wie sie die steigenden Heizkosten stemmen sollen. Da war von ihnen bisher nur zu hören, da sei der Bund zuständig.

Zunächst ist tatsächlich der Bund gefordert: Wem gibt er jetzt wieviel Geld, wo fließen die 200 Milliarden hin? Wenn das klar ist, können wir ergänzend eingreifen. Das ist die ganz klare Vorgehensweise, um Doppelungen zu vermeiden. Aber natürlich schauen wir uns jetzt schon Strukturen genau an und beobachten, wo es zu Ausfällen kommen kann. Nehmen wir einmal eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Die ist auf eine Wäscherei angewiesen, die meist outgesourct ist. Wenn die wegbricht, kann die Einrichtung bald schließen. Auch Frauenhäuser, Beratungseinrichtungen oder Mütter-Zentren sind von einer funktionierenden mittelständischen Wirtschaft abhängig. Wir haben da eine Vielfalt an Strukturen, die uns nicht wegbrechen darf. Wir nehmen in Bayern Geld in die Hand, damit dies nicht passiert und wir werden auch Geld für den Erhalt der sozialen Strukturen geben – in enger Abstimmung mit der bayerischen Wohlfahrtspflege.

"Dass die Rentnerinnen und Rentner bei den ersten zwei Paketen vergessen worden sind, ist ein Skandal."

Schauen wir auf den einzelnen Bürger: Ist es gerecht, nun pauschal alle mit 300 Euro zu entlasten? Hätte man da nicht staffeln müssen?

Dass die Rentnerinnen und Rentner bei den ersten zwei Paketen vergessen worden sind, ist ein Skandal. Genauso wie Auszubildende und Studierende. Das ist einfach nicht in Ordnung. Wir haben das mehrfach angemahnt, und daraufhin kam ja auch Bewegung rein. Eine Staffelung wäre in der Sache zwar richtig, allerdings mit einem riesigen bürokratischen Aufwand verbunden. Jetzt ist aber schnelle Hilfe notwendig.

Sie sprechen gerne vom Familienland Bayern. Wie divers definieren Sie den Begriff Familie heute? Hat sich da etwas geändert?

Jeder soll in Bayern leben können, ohne beleidigt oder beschimpft zu werden und ohne Angst vor Gewalt haben zu müssen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir hier ein gutes Klima schaffen, in dem die Menschen ihr selbstbestimmtes Leben sorgenfrei gestalten können, in dem sie frei und unbeschwert so leben können, wie sie wollen. Natürlich verändert sich die Gesellschaft. Für uns ist es heute normal, dass es auch gleichgeschlechtliche Eltern gibt, die sich um Kinder kümmern. Wo Menschen für andere Menschen Verantwortung übernehmen, ist Familie. Ich selbst bin in einer Großfamilie aufgewachsen und sehe es als unglaubliche Leistung, wenn jemand auch für die Eltern und Großeltern, die pflegebedürftig sind, Verantwortung übernimmt.