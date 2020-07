Online-Seminare #digitalekirche: Facebook, Instagram, Webseite, Video & Audio

"Online-Seminare für die #digitalekirche" – so lautet das Motto unserer neuen Sonntagsblatt-Fortbildungsreihe. In unseren Online-Seminaren von 7. Oktober bis 26. November 2020 lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie mit Facebook, Instagram & Co die meisten Follower erreichen, für das Web schreiben, mit dem Smartphone fotografieren oder Ihre Inhalte für Suchmaschinen optimieren.

Online-Seminare #digitalekirche - Themen und Termine

Die Webinare finden ab 7. Oktober 2020 jeden Mittwoch von 11 bis 11.45 Uhr statt. Sie erhalten von unseren ExpertInnen aus der Redaktion konkrete Tipps und Hinweise und haben die Möglichkeit zu Rückfragen. Für einen optimalen Lernerfolg werden die Seminare mit maximal 15 Teilnehmern besetzt. Die Seminare werden von Experten aus der Praxis geleitet. Die Schulungen können kostenlos bis zwei Wochen vor Beginn des Seminars storniert werden. Alle Termine und Themen auf einen Blick.

07.10.20 | Basiswissen Social Media

Wie können Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen Social Media wie Facebook, Instagram oder Twitter optimal nutzen? Sie erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Plattformen und erfahren, wie sie sinnvoll genutzt werden können. Sie bekommen einen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen. Sie lernen hilfreiche Tools kennen und erfahren, wie Sie Ihren Social-Media-Auftritt vorbereiten und strategisch planen können. Anmeldung für das Seminar "Basiswissen Social Media" über Eventbrite unter diesem Link.



14.10.20 | Basiswissen Facebook

Sie lernen die wichtigsten Funktionen von Facebook kennen. Wie kann ich Fans und Freunde für meine Anliegen gewinnen? Welche Aktionen bringen Reichweite und User-Bindung? Wie beziehe ich meine Community interaktiv ein? Sie lernen, richtig auf Facebook zu posten und erfahren, wie die wichtigsten Kennzahlen dabei helfen, die Inhalte weiter zu optimieren. Anmeldung für das Seminar "Basiswissen Facebook" über Eventbrite unter diesem Link.



21.10.20 | Basiswissen Instagram

Sie lernen Instagram anhand von Best-Practice-Beispielen kennen und bekommen eine grundlegende Einführung: Wie lege ich mein Instagram-Profil optimal an? Welche Möglichkeiten habe ich für die Kommunikation? Wie nutze ich optimal Hashtags und binde Fotos oder Videos ein? Das Webinar vermittelt Ihnen das nötige Know-how, um Ihren Instagram Account bestmöglich zu nutzen und Reichweite zu generieren. Anmeldung für das Seminar "Basiswissen Instagram" über Eventbrite unter diesem Link (ab 5. August).



28.10.20 | Texten für das Web

Lernen Sie, wie Sie Ihre Texte für Suchmaschinen optimieren. Formulieren Sie spannende Headlines und Teaser. Erfahren Sie, welche Erzählformen im Web funktionieren. Anmeldung für das Seminar "Texten für das Web" über Eventbrite unter diesem Link (ab 12. August).



04.11.20 | Pressemitteilung schreiben

Lernen Sie die Techniken für das Verfassen von Print- und Online-Texten – von der systematischen Zielgruppenorientierung über das journalistische Handwerkszeug bis hin zur suchmaschinenoptimierten Texterstellung. Anmeldung für das Seminar "Texten für das Web" über Eventbrite unter diesem Link (ab 19. August).



11.11.20 | Fotografieren mit dem iPhone

Die beste Bilddatenbank besteht aus meinen eigenen Fotos. Dunkle Kirchen und Gemeinderäume, Porträtfotos, Gottesdienste oder Jugendfreizeiten: Sie lernen, worauf es ankommt beim Fotografieren mit dem Smartphone. Wie bestimme ich den Bildaufbau? Wie finde ich ungewöhnliche Perspektiven? Welche Rechte muss ich beachten? Anmeldung für das Seminar "Texten für das Web" über Eventbrite unter diesem Link (ab 26. August).



18.11.20 | Videos drehen mit dem Smartphone

Sie lernen, mit Ihrem Smartphone Videos zu drehen. Wie planen und konzipieren Sie ein kurzes Video? Welche Tipps und Tricks gibt es für ein optimales Ergebnis? Sie lernen die Grundlagen des Smartphones kennen und bekommen einen Einblick in Bildaufbau, Licht, Ton sowie Schnitt und Produktion. Anmeldung für das Seminar "Videos mit dem Smartphone" über Eventbrite unter diesem Link (ab 2. September).



25.11.20 | Vortrag: Trends und Tipps Social Media für 2021

Eine Roadshow zum Thema Social Media. Wir zeigen, wohin es geht in der digitalen Welt - mit speziellem Blick auf NGOs und NPOs. Welche Trends gibt es, welche neuen Tools und Instrumente? Müssen wir TikTok nutzen? Diese Veranstaltung ist kostenlos! Anmeldung über Eventbrite unter diesem Link (ab 1. September).



Beratung | Webseite & Social Media | auf Anfrage

Nutzen Sie unser Expertenwissen für eine individuelle und exklusive Beratung: Wir analysieren Ihre Homepage oder Ihren Social-Media-Auftritt und geben konkrete Tipps für die Optimierung. Wir beantworten Ihre Fragen und entwickeln mit Ihnen das Online-Angebot weiter.

Preise & Buchung

Jeder Kurs kostet 40 Euro zzgl. gesetzlicher MWSt.

Sie haben noch Fragen?

Sie erreichen uns unter Telefon 089/12172-153 oder per Mail: schulungen@epv.de