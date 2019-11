digitalekirche – Sechs Thesen zur Digitalisierung in kirchlichen Einrichtungen

Digitalisierungsgrad der Kirche: Novizen, Pioniere, Spezialisten

Die Digitalisierung, so machen die Beispiele deutlich, ist durchaus im Alltag von Kirche angekommen. Doch ist der Digitalisierungsgrad innerhalb der Einrichtungen sehr unterschiedlich: Die meisten Einrichtungen würden sich selbst wohl eher als digitale Novizen bezeichnen. Für sie ist die digitale Transformation ein neues, zusätzliches Thema, das neu auf die Agenda kommt und bearbeitet werden muss.

Vereinzelt gibt es in den Landeskirchen auch digitale Pioniere: Sie wissen, worum es geht und sind erste Schritte in Richtung einer digitalen Transformation gegangen. Eher die Ausnahme in der Organisation sind aber die digitalen Spezialisten, die sich intensiv mit einem digitalen Thema beschäftigen und onlinebasiert sowie datengestützt arbeiten.

Barcamp Kirche in Stuttgart zum Thema Digitalisierung

Beim ersten Barcamp Kirche in Süddeutschland, das im November 2019 im Wizeman Space in Stuttgart stattfand, trafen sich rund 80 Novizen, Pioniere und Spezialisten, um über den digitalen Wandel zu sprechen. Online-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen aus dem Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) war dabei. Das Medienhaus in München hat vor fünf Jahren mit dem Digitalisierungs- und Transformationsprozess begonnen. Auch berät es regelmäßig kirchliche Einrichtungen bei digitalen Veränderungsprozessen.

Hier sind sechs Empfehlungen aus dem EPV für die Digitalisierung kirchlicher Einrichtungen: