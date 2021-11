Synodaler Philipp Pott: Die Kirche braucht mehr crossfunktionale Teams

Philipp Pott, Jahrgang 1971, ist in Erlangen geboren und hat in Saudi-Arabien, Kuwait und Neunkirchen am Brand gelebt. Er hat eine Promotion der Werkstoffwissenschaften in Erlangen absolviert. Er ist Kirchenmusiker mit C-Prüfung. Seit 2017 arbeitet er bei Siemens in Erlangen / Nürnberg als IT-Produktmanager und IT-Architekt.