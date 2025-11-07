1. Weihnachten mit Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens Geschichten mögen Kinder bis heute gerne. Eine Serie auf Amazon Prime Video zeigt, wie Kinder aus den Geschichten von Astrid Lindgren Weihnachten feiern. Ob Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga oder die Kinder aus Bullerbü. Hier kommt Ihr zu Serie "Weihnachten mit Astrid Lindgren".

2. Die Eiskönigin - völlig unverfroren

Dieser Disney-Klassiker ist ein Muss für alle Zeichentrickfilm-Fans in der Weihnachtszeit. Der Film erzählt von der furchtlosen Königstochter Anna, die sich gemeinsam mit ihrem Freund Kristoff und ihrem treuen Rentier Sven auf die Reise macht, um ihre Schwester Elsa zu finden und den ewigen Winter in ihrem Königreich zu beenden. Den Film könnt Ihr entweder über Disney+ streamen oder auf Amazon kaufen.

3. Das Wunder von Manhattan

Der Weihnachtsfilm "Das Wunder von Manhattan" zeigt eine berührende und gleichzeitig schöne Geschichte. Die sechsjährige Susan wünscht sich zu Weihnachten nichts sehnlicher als einen Vater. Sie ist aber fest davon überzeugt, das sich ihr Wunsch nicht erfüllen wird. Als sie zufällig in einem Kaufhaus Kriss Kringle kennenlernt, der dort als Weihnachtsmann arbeitet und ihr erzählt, dass er der echte Weihnachtsmann sei, glaubt sie ihm kein Wort. Doch kurz darauf muss Kriss Kringle seine Behauptung beweisen. Den Film könnt ihr auf Amazon Prime Video ausleihen, oder auch kaufen.

4. Santa Clause - Eine schöne Bescherung

Der erste Teil der Filmtrilogie "Santa Clause" zeigt den Traum eines jeden kleinen Jungen. Charlie möchte mit seinem Vater Scott einen ruhigen Weihnachtsabend zu Hause verbringen, doch plötzlich rappelt es auf dem Hausdach. Gemeinsam sehen sie nach und finden den Weihnachtsmann, der sich bei einem Sturz vom Dach verletzt hat. Mit Hilfe einer Visitenkarte finden die beiden heraus, dass sie nun die Aufgaben des Weihnachtsmannes übernehmen müssen. So beginnt eine aufregende Reise zum Nordpol, die einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Den Film könnt ihr auf Amazon als DVD kaufen, oder bei Prime Video leihen.

5. Der Polarexpress

Was sich wie ein Traum im heimischen Bett anhört, wird in diesem Zeichentrickfilm zur Realität: Ein kleiner Junge will in einer winterlichen Stadt gerade ins Bett gehen, als ein großer Zug quietschend neben seinem Zimmerfenster zum Stehen kommt. Der Schaffner überzeugt den kleinen Jungen einzusteigen und erzählt ihm von einer besonderen Reise zum Nordpol. In einem Abteil mit vielen anderen Kindern, die auch alle im Schlafanzug im Zug sitzen, beginnt eine ganz besondere Reise, auf der der kleine Junge unter anderem auch Santa Claus kennenlernt. Den Film könnt Ihr mit Prime Video anschauen, oder aber auch als DVD kaufen.

6. Kevin - Allein zu Haus

"Kevin - Allein zu Haus" ist einer der erfolgreichsten Comedy-Filme aller Zeiten. Die Hauptperson Kevin wird in Folge eines Streits mit seinen Eltern kurz nach Heiligabend auf den Speicher des Hauses geschickt. Als die Eltern mit Kevins Geschwistern auf Reisen gehen, vergessen sie Kevin. Der kleine Junge bleibt allein im Haus zurück und muss sich um sich selbst kümmern. Dann nähern sich noch zwei gewiefte Einbrecher... Den Film könnt Ihr euch auf Prime Video ausleihen oder als DVD kaufen.

7. Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten

In diesem Film geht es um Jeronicus Jangle, einem berühmten Spielzeughersteller. Er wurde vor vielen Jahren von seinem Lehrling betrogen und deswegen steht er nun in der Weihnachtszeit vor dem Ruin. Dann taucht auch noch seine Enkelin Journey auf, die er nie richtig kennengelernt hatte, da er sich mit seiner Tochter zerstritten hatte. Eigentlich kann das Jeronicus Jangle nicht auch noch brauchen, aber dann nimmt die Geschichte eine unglaubliche Wendung. Den Film könnt Ihr über Netflix streamen.

8. Rudolph mit der roten Nase - wie alles begann

Dieser Zeichentrickfilm ist ein absoluter Klassiker. Während der Weihnachtsvorbereitungen am Nordpol wird ein kleines Rentier geboren. Der stolze Vater hofft, dass es eines Tages zur exklusiven Rentierflotte des Weihnachtsmann zählt. Doch hat das kleine Rentier namens Rudolph ein rote Nase und wird deshalb oft verspottet und ausgegrenzt. Es verschwindet. Doch dann braucht der Weihnachtsmann plötzlich dringend Hilfe von Rudolph... Den Film könnt Ihr hier als DVD kaufen.

9. Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte

Diese Weihnachtsgeschichte erzählt die Geschichte von Ebenezer Scrooge, einem kühlen, emotionslosen und bisweilen bösartigen Mann. An Weihnachten bekommt er Besuch von drei Geistern. Die Drei bereiten ihm eine spezielle Bescherung, die sein Leben für immer ändern wird. Den Film könnt Ihr als DVD kaufen oder bei Apple TV + streamen.

10. Verrückte Weihnachten

Das Ehepaar Krank kommt in diesem Jahr wie immer sehr gut in Weihnachtsstimmung. Beide feiern Weihnachten ohne ihre Tochter, die in Peru ist. Kurzerhand entschließen sie sich, dieses Weihnachten mal etwas anderes zu machen und planen einen Aufenthalt in der Karibik. Doch das ist nicht ein ganz so einfaches Unterfangen. Den lustigen Weihnachtsfilm könnt Ihr über Prime Video streamen oder als DVD kaufen.

11. Der kleine Lord

Noch ein Filmklassiker in Deutschland ist der kleine Lord. Es geht um einen achtjährigen Jungen, der um 1900 mit seiner Mutter in New York lebt. Dann wird Cedric aber nach England bestellt, weil er sein Erbe bekommen soll - auf ein luxuriöses Anwesen des strengen Großvaters, einem alternden Griesgram. Dann taucht jedoch plötzlich ein weiterer Erbe auf, und der Grafentitel des Jungen ist gefährdet. Hier kann der Trailer auf Youtube angesehen werden.

12. Der Wunschzettel

Es gibt auch Weihnachtsfilme, die kostenlos auf Youtube gezeigt werden - so wie "Der Wunschzettel". Eine junge Frau erscheint ein handgeschriebener Wunschzettel eines kleinen Jungen: Der siebenjährige Leo Golombeck bittet den Weihnachtsmann, eine einsame Seele zu schicken, die mit seiner Familie das Fest feiert und Geschenke mitbringt. Die Frau geht zur Familie - und natürlich endet schließlich alles so, wie es sich Leo wünscht.

13. Nicolas Noel

Nicolas Noel will gemeinsam mit seinem Elfenfreund endlich antworten auf all die Fragen und Mythen rund um den Weihnachtsmann beantworten. So macht er sich auf eine abenteuerliche Reise in den hohen Norden, ins Land der Feen. Der französische Kinofilm ist ebenfalls über Youtube zu sehen.

14. Orangen zu Weihnachten

Rose muss in dem Waisenhaus Irongates ihr Leben fristen. Einziger Lichtblick in der kaltherzigen Umgebung ist das Weihnachtsfest, an dem es für jedes Kind eine Orange geben soll. Doch dann geht alles schief. Die kleine Rose setzt alles in Bewegung, das Fest der Liebe zu retten.

15. Aus Bayern: Weißblaue Weihnachten

Die Geschichten sind schon fast in der Mottenkiste verschwunden, aber immer noch sehenswert. Die Weihnachtsgeschichten werden erzählt von Gustl Bayrhammer und sind ein Stück deutsche Fernsehgeschichte.

16. Blizzard – Das magische Rentier

Dieser Weihnachtsfilm spielt in den 50er Jahren. Katie liebt das Eiskunstlaufen. Sie lernt einen ehemaligen Olympiasieger kennen, der ihr kostenlosen Privatunterricht im Eislaufen gibt. Doch dann muss ihre Familie in die Stadt umziehen und sie kommt in einen Eiskunstlauf-Verein, wo sie neidische Konkurrentinnen hat. Doch dann lernt Katie ein magisches Rentier kennen, was ihr hilft das Weihnachtsfest zu retten. Der Film ist nur als DVD verfügbar.

17. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Das Märchen ist im Original von der Schriftstellerin Bozena Nemcova geschrieben worden. Den Film gibt es schon seit 1973. In diesem Jahr feiert der Film 50-jährigen Geburtstag. Eigentlich sollte der Film auch ein Sommerfilm werden, dennoch hat es während der Dreharbeiten in Tschechien geschneit, sodass es ein Winterfilm wurde. Der Film ist verfügbar bei Netflix .

18. Sissi

Ebenfalls ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Der Film zeigt das Leben der Kaiserin in Wien. Sie heiratete mit 15 Jahren Cousin Franz Joseph. Er ist der Kaiser von Wien. Außerdem war Sissis Geburtstag am 24. Dezember. Die Hauptrolle spielt die berühmte Schauspielerin Romy Schneider. Verfügbar ist der Film bei Apple TV.

19. Die Legende vom Weihnachtsstern

Dies ein Weihnachtsfilm aus dem Jahr 2012. Es geht darum, dass junges Mädchen namens Sonja von der Legende des Weihnachtssterns hört und sich auf die Suche des Weihnachtssterns macht. Denn durch das Finden des Sterns soll die Prinzessin Goldhaar zurückkehren. Streamen kann man den Film bei Amazon Prime oder Apple TV.

20. Die Hüter des Lichts

Die Hüter des Lichts ist ein Animationsfilm von DreamWorks. Er handelt von den drei Hütern des Lichts, welche die Träume und Wünsche von Kindern erfüllen sollen. Die Hüter haben aber auch einen Gegner: Pitch-der Albtraum. Somit müssen die drei Hüter versuchen, das Weihnachtsfest zu retten. Anschauen kann man sich den Film bei Amazon Prime oder Apple TV.