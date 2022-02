Annemarie Renger: In aller Kürze

Annemarie Renger wird am 7. Oktober 1919 als Annemarie Wildung in Leipzig geboren. Als sie fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin. Ihr Vater Fritz ist ein SPD-Politiker, der in der Nazizeit verfolgt wurde. Die Tochter muss das Mädchengymnasium verlassen, nachdem ihr wegen des politischen Engagements ihres Vaters das Schulstipendium gestrichen worden ist. Annemarie beginnt eine Lehre in einem Verlag, wo sie ihren ersten Mann Emil Renger kennenlernt. Kurz vor Kriegsende, im Frühjahr 1945, flüchtet sie mit ihrer Schwester und ihrem Sohn in die Lüneburger Heide. Kurz darauf lernt sie in Hannover den späteren SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher kennen, dessen Privatsekretärin und Lebensgefährtin sie wird. 1945 wird Annemarie Renger SPD-Mitglied und 1953 in den Bundestag gewählt. 1972 wird sie Bundestagspräsidentin – als erste Frau und erste Sozialdemokratin. Das Amt hat sie bis 1976 inne, danach ist sie bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Parlament 1990 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. 1979 kandidiert sie für die SPD bei der Wahl des Bundespräsidenten, unterliegt aber Karl Carstens von der CDU. Annemarie Renger stirbt am 3. März 2008 in Remagen-Oberwinter.

In die Geschichtsbücher schafft man es nicht durch artige Zurückhaltung – als Frau schon gar nicht. Dies zumindest zeigt das Beispiel von Annemarie Renger. Die SPD-Politikerin übte als erste Frau das nach dem Bundespräsidenten zweithöchste Amt in Deutschland aus – das der Bundestagspräsidentin.

Am 13. Dezember 1972 wurde sie von den Abgeordneten in dieses hohe Amt gewählt. Damit war sie weltweit die erste Frau an der Spitze eines Parlaments.

Dass sie dafür überhaupt in Betracht gezogen worden war, verdankte sie vor allem sich selbst, ihrem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Annemarie Rengers Aufstieg zur Bundestagspräsidentin

Nachdem die SPD bei der Bundestagswahl im Herbst 1972 stärkste Fraktion geworden war, stand fest, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein SPD-Abgeordneter oder eine SPD-Abgeordnete dem Parlament vorstehen wird. Annemarie Renger brachte ihren Namen ins Spiel. Sie habe sich der Fraktion unter Führung des legendären Herbert Wehner selbst vorgeschlagen, erinnerte sie sich später und schob die rhetorische Frage hinterher: