In aller Kürze: Hannah Arendt

Hannah Arendt wird am 14. Oktober 1906 in Hannover geboren. Sie studiert Philosophie und Evangelische Theologie in Marburg, Freiburg und Heidelberg. 1933 wird sie für mehrere Tage von der Gestapo inhaftiert. Danach flieht sie nach Frankreich. 1940 emigriert sie in die USA, wo sie als Professorin in Princeton/New York arbeitet. Dort forscht sie für ihre Arbeit "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" zu den Hintergründen von Antisemitismus und totalen Herrschaftssystemen. Weltweit bekannt wird Arendt 1961 mit ihren Aufzeichnungen zum Eichmann-Prozess in Jerusalem. Ihr Hauptwerk ist die philosophische Schrift "Vita activa oder Vom tätigen Leben". Arendt arbeitet mehrere Jahre als Forschungsleiterin der "Conference on Jewish Relations" sowie als Geschäftsführerin für die Organisation zur Rettung und Pflege jüdischen Kulturguts, die "Jewish Cultural Reconstruction Corporation". Bis 1951 bleibt Arendt staatenlos, erwirbt schließlich die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Hannah Arendt stirbt am 4. Dezember 1975 in den USA.

"Juden sterben in Europa, und man verscharrt sie wie Hunde"

In einem Brief aus dem Jahr 1940 schreibt Hannah Arendt über die Judenverfolgung. Sie zeigt sich bestürzt ob der Entmenschlichung. Die politische Theoretikerin lebt damals im französischen Exil. Nach Hitlers Machtergreifung kommt sie für mehrere Tage in Haft. Danach flieht sie nach Paris.

Als Jüdin – noch dazu Regimegegnerin – ist Arendt auch dort nicht lange sicher. 1940 folgt der Frankreichfeldzug. Arendt landet in einem Internierungslager. Nach einem Monat entkommt sie, kann nach New York übersiedeln. Was bleibt, ist eine Fassungslosigkeit, die Arendt in ihrem Werk fortan begleitet: Wie konnte es dazu kommen? Was bringt Menschen dazu, sich an so einem grausamen Massenmord wie dem Holocaust zu beteiligen? Und warum zeigten viele keine Verantwortung oder Schuldgefühle?

Hannah Arendt gilt heute als eine der bedeutendsten Theoretikerinnen des Totalitarismus

Schon als junge Frau rebellierte sie gegen das nationalsozialistische Regime. Für die "Zionistische Vereinigung für Deutschland" dokumentierte sie die Verfolgung von Juden. In ihrem Werk "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" aus dem Jahr 1951 stellt sie sich später die Frage, wie Antisemitismus und Totalitarismus zusammenhängen.

Bahnbrechend ist dabei ihr Ansatz, totalitäre Systeme wie Nationalsozialismus und Stalinismus in ihren Mechanismen zu analysieren. Den Holocaust sieht Arendt nicht als ferne Ausgeburt des "Bösen"; vielmehr beobachtet sie, wie selbst Freunde und von ihr geschätzte Wissenschaftler Auffassungen des Nationalsozialismus übernehmen. Mit Martin Heidegger etwa verbindet sie ein inniger Briefverkehr – bis der Philosoph der NSDAP beitritt. Arendt interessiert deshalb, was normale Menschen zum Totalitarismus bewegt.