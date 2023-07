Theater

Warum ein schwäbischer Pfarrer als Bischof auf der Bühne steht

"Don Camillo & Pepone und die jungen Leute" ist der Titel des Theaterstücks, das in diesem Sommer auf der Freilichtbühne des Laientheaters im schwäbischen Nördlingen in der Alten Bastei gegeben wird. In einer Nebenrolle ist auch der katholische Stadtpfarrer Benjamin Beck dabei. Er schlüpft in das Kostüm eines Bischofs.