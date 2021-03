27.03.2021

Karfreitag

Dieser Film zeigt die Passionsgeschichte einmal anders

"Passion 2:1" stellt Tod und Auferstehung Jesu aus der Sicht von fünf Protagonisten dar. Zu sehen ist der Film an Karfreitag. Initiator Yngvar Aarseth erzählt, was hinter dem Projekt steckt - und was die Zuschauer erwartet.