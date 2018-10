Freiwillige aus aller Welt treffen sich in Augsburg

Im Organisationsbüro des Freiwilligenzentrums Augsburg (FWZ) hängt ein Plan des Veranstaltungsorts der Welt-Freiwilligenkonferenz. Handschriftlich haben die Mitarbeiter des FWZ dort eingetragen, wer während der vier Konferenztage die Säle und Tagungsräume im Augsburger "Kongress am Park" nutzen wird. Man sieht dem Plan an, dass viel mit ihm gearbeitet wurde – und auch, dass eine ganze Menge los sein wird an diesen Tagen.

Gut 700 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern werden vom 17. bis 20. Oktober zur Welt-Freiwilligenkonferenz in Augsburg erwartet. Es ist ein weltweites Treffen von Verantwortlichen für bürgerschaftliches Engagement in Verbänden, Organisationen und Unternehmen. Mit dabei sind die Leiter von Freiwilligenagenturen ebenso wie Behördenvertreter, die ehrenamtliches Engagement organisieren, oder Manager, die für Freiwilligenprojekte in ihren Firmen zuständig sind.

Die Welt-Freiwilligenkonferenz gibt es seit 1972

"Ziel der Konferenz ist der gegenseitige Austausch", sagt Wolfgang Krell, der das Augsburger Freiwilligenzentrum leitet: "Wir wollen aber auch zeigen, wie Bürger mit ihrem Engagement die Gesellschaft und ihre lokale Gemeinschaft vor Ort mitgestalten können." Im Mai 2016 hat das FWZ den Zuschlag für die Welt-Freiwilligenkonferenz bekommen. Seit 1972 findet sie alle zwei Jahre statt. Erstmals treffen sich die Teilnehmer nun in Deutschland.

Unter dem Konferenzmotto "Our responsibility for a global future" (Unsere Verantwortung für die Zukunft weltweit) wollen sie dabei unter anderem Themen diskutieren, die mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen zusammenhängen. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops geht es aber auch darum, wie man lokales Engagement fördern, Jugendliche dafür gewinnen oder die Ergebnisse von Freiwilligenarbeit messen kann. Vorträge wird es unter anderem von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer und dem Gründer der Klimaschutz-Aktion "Plant for the Planet", Felix Finkbeiner, geben. In den Workshops werden darüber hinaus gut 100 Freiwilligenprojekte aus aller Welt vorgestellt. "In anderen Ländern werden oft mit wenig Mitteln tolle Projekte organisiert", berichtet FWZ-Leiter Krell, der schon bei einigen Freiwilligenkonferenzen dabei war. "Einen Strauß von Ideen" könnten die Teilnehmer dabei für ihre Arbeit mitnehmen.

Rund 180 ehrenamtliche Helfer sind bei der Konferenz im Einsatz

Dass die Konferenz reibungslos läuft, dafür sorgen ebenfalls Freiwillige. Rund 180 ehrenamtliche Helfer sind rund um das Treffen im Einsatz. Mit dabei ist auch Judith Schröer. Die 22-Jährige wird als eine von rund 130 ehrenamtlichen "SymPaten" die Teilnehmer im Kongresszentrum empfangen und dafür sorgen, dass sie sich dort zurechtfinden. Es mache ihr Spaß, "mit verschiedenen Menschen unterschiedliche Sprachen zu sprechen, ihnen etwas zu erklären – und ihnen damit zu helfen", sagt die Fremdsprachenstudentin, die auch sonst neben ihrem Studium ehrenamtlich tätig ist.

Die Engagement-Bereitschaft unter den jungen Leuten, die sich als Helfer gemeldet haben, sei groß, meint Friederike Pahl, die im Augsburger Freiwilligenzentrum die Arbeit der "SymPaten" koordiniert: "Sie freuen sich darauf, die Konferenz zu unterstützen." Ganz allgemein nehme der Wunsch, sich zu engagieren, zu, bestätigt Wolfgang Krell. So habe es zuletzt einen "deutlichen Aufschwung" bei der Freiwilligenarbeit gegeben. Bestätigt wird das vom Freiwilligen-Survey des Bundesfamilienministeriums. Demnach ist der Anteil Engagierter an allen Deutschen, die älter sind als 14 Jahre, zuletzt auf knapp 44 Prozent gestiegen. Freiwilliges Engagement reicht dabei vom Kuchenbacken fürs Schulfest bis zum Vorsitz in einem Verein.

Freiwilliges Engagement ist vielfältiger geworden

Mit dem Anstieg sei das freiwillige Engagement dabei auch vielfältiger geworden, erläutert Krell. Zwar gebe es immer noch viele Freiwillige, die sich über mehrere Jahre hinweg regelmäßig wöchentlich engagierten. "Man findet aber auch vermehrt diejenigen, die zum Beispiel nur einmal im Jahr etwas tun wollen." Die Motivation jedoch sei bei den allermeisten ähnlich, meint Krell: "Zu sehen, dass man mit seinem Engagement tatsächlich etwas bewegen kann."