Die Süddeutsche Zeitung schrieb mit Blick auf den Bibelspruch von einer "unmöglichen Inschrift", die Frankfurter Rundschau mutmaßte unter der Überschrift "Auf die Knie gezwungen", der Spruch sei offenbar weder von Theologen noch von Historikern auf seine aktuelle Bedeutung hin überprüft worden.

Seltsamerweise distanzierte sich auch der Berliner Landesbischof Christian Stäblein von der Inschrift:

"Intolerante Exklusivitätsansprüche sind – auch als historische Zitate – gefährlich und brauchen Gegenbilder."

Das Humboldt Forum werde für diese Gegenbilder sorgen.

Bibelumschrift soll nun phasenweise "mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten" überblendet werden

Als die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne) ihr Amt antrat, nahm sie den Berliner Bischof beim Wort. Sie wolle sich nicht mit dem Kreuz und der umstrittenen Inschrift abfinden, sagte sie im Februar 2022. Damit werde ein Dominanzanspruch ausgedrückt, "der einfach nur abschreckend wirkt".

"Wir müssen uns dringend darüber verständigen, wie das Humboldt Forum zu einem Ort der Weltoffenheit werden kann."

Ihr sei "schleierhaft", wie man so eine Kuppel­inschrift machen kann, "und dann setzt man auch noch ein Kreuz obendrauf als Beleg der großen Weltoffenheit. Also da will ich ran."

In einem Kunstprojekt soll nun die Bibelumschrift phasenweise "mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten" überblendet werden. Welche Texte das sein sollen, wurde nicht gesagt. Texte aus dem Grundgesetz? Weisheiten der Völker? Koranverse?

Der preußische König Wollte dem schwächelnden Christentum neue Bedeutung verleihen

Vor rund einem Jahr hatte das Humboldt Forum bereits Überlegungen vorgestellt, den Spruch nachts mittels Leuchtdioden "mit anderen Aussagen" zu kontrastieren.

Roth argumentiert, der preußische König habe mit den Bibelsprüchen gegen die demokratischen Bestrebungen von 1848 den eigenen Machterhalt zementieren wollen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der König dem schwächelnden Christentum neue Bedeutung verleihen wollte. Ein repressives Königtum, wie Roth behauptet, hat es damals jedenfalls so nicht gegeben.

Wie es scheint, sind die Symbole des Christentums der grünen Kulturstaatsministerin generell ein Dorn im Auge. So offen und tolerant sie sich stets gegenüber anderen Kulturen und Religionen zeigt, so kritisch agiert sie gegen die eigene Kultur. Es liegt ihr offenbar fern, die herausragende Rolle des Christentums für die europäische Kultur anzuerkennen.

Christliche Symbolik hat es derzeit schwer

Christliche Symbolik hat es derzeit schwer, die eigenen Wurzeln werden gerne verleugnet. Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ließen für das G7-Außenministertreffen Anfang November im Historischen Rathaus von Münster das 482 Jahre alte Kreuz aus dem Tagungssaal entfernen – weil "Menschen mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund" an dem Treffen teilnehmen würden.

Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, wurde deutlich: Es sei "vollkommen unverständlich, ja am Rande einer Groteske", dass das Außenministerium das Kreuz für die Beratungen habe abhängen lassen. "Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) wurde im Friedenssaal zu Münster unter diesem Kreuz beendet und Europa damit befriedet", betonte die Theologin.

Die Reaktion der obersten Protestantin Deutschlands macht Mut. Ob in Berlin oder in Münster: In einem zunehmend säkularen Umfeld wird es wichtiger werden, dass die Kirchen und jeder einzelne Christ den Sinn und die Bedeutung der christlichen Symbole erklären können. Und dass sie für diese eintreten.