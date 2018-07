James Williams: Wie das Internet unsere Aufmerksamkeit stiehlt

James Williams weiß, wie das Herz von Google schlägt. Zehn Jahre hat er für den Internet-Giganten gearbeitet. Dann wechselte er radikal die Seiten. Heute tritt er ein für eine Ethik des Netzes. Im exklusiven Sonntagsblatt-Videointerview erklärt er, wie wir die "Aufmerksamkeits-Falle" des Internets überwinden können.

James Williams war bislang ein eher unbekannter Entwickler. 2017 bekam er den mit 100.000 US-Dollar ausgezeichneten Nine Dots Prize für innovatives Denken. Seither arbeitet er im "Design Ethics Lab" an der Oxford University und hat im Juli 2018 sein Buch "Stand out of our light: Freedom and Persuasion in the Attention Economy" veröffentlicht. Das Buch ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das ist schade, denn seine Thesen verfolgen einen neuen Ansatz im Umgang mit unserer Informationstechnologie. Doch der Reihe nach. Williams ist überzeugt davon, dass heute nicht die Menge der Information unser Problem ist, sondern die Frage nach der Aufmerksamkeit.

Navigationsgerät Internet stimmt nicht mehr

Williams vergleicht unsere Informationsstruktur im Netz mit einem Navigationsgerät. Jeden Tag, so schildert er das Szenario, steigen wir in unser Auto und geben unserem Navi ein Ziel ein. Am ersten Tag führt uns das Navi auf dem kürzesten Weg zum Ziel. Am zweiten Tag nimmt das Navi einen Umweg. Und am dritten Tag führt es uns zu einem ganz anderen Ort. Wie würden wir uns fühlen? Spätestens am dritten Tag würden wir denken, das Navi ist defekt oder falsch programmiert. Und wenn uns das Navi am vierten Tag erneut falsch lenkt, würden wir es nicht mehr benutzen – oder wutentbrannt aus dem Fenster werfen.

Unsere Informationstechnologie hat die gleiche Aufgabe wie ein Navi: Es soll uns helfen, durch das Leben zu navigieren. Doch während wir sofort reagieren würden, wenn sich ein defektes Navigationsgerät im Auto befindet, haben wir eine hohe Toleranz für Informationstechnologien entwickelt, die uns durch das Netz geleiten - und nicht immer hinführen, wohin wir möchten.

Zeitalter der Aufmerksamkeit

Die Menschheit hat viele Jahrzehnte in einer informationsarmen Umgebung gelebt, erklärt Williams: Vor hundert Jahren konnte sich ein Mensch an eine Straßenecke stellen und laut predigen, und sehr wahrscheinlich blieben andere stehen, um zuzuhören. Sie hatten Zeit und Aufmerksamkeit.

Doch wenn Information die Überhand gewinnt, dann ist Aufmerksamkeit die knappe Ressource. Der Reichtum von Information sorgt für einen Mangel an Aufmerksamkeit. In einem durchschnittlichen amerikanischen Haushalt gebe es 13 Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, so Williams.

Die Inversion zwischen Information und Aufmerksamkeit habe unser Leben so umfassend verändert, dass es uns schwer falle, diese Veränderungen wahrzunehmen. Immer seltener gebe es Gelegenheiten, in denen wir offline sind.

Um die Aufmerksamkeit des Nutzers herum habe sich eine ganze Industrie gebildet. Unternehmen kaufen diese Aufmerksamkeit, Plattformen wie Google und Facebook nutzen sie in ihren Algorithmen. Und weil wir Gewohnheitstiere sind, verstärkt das Netz eher unsere Impulse und Gewohnheiten - und schwächt Intentionen ab, die wir ursprünglich hatten. Damit sind wir immer weniger in der Lage, das zu tun, was uns eigentlich am Herzen liegt.

Facebook kann mit einem Mausklick die Menschheit beeinflussen

Die Macht der Aufmerksamkeit wird immer mehr zentralisiert in den Händen von wenigen Unternehmen, sagt Williams. Nie zuvor in der Geschichte sei es einzelnen Unternehmern wie Facebook möglich gewesen, "mit einem Mausklick die gesamte Menschheit" zu beeinflussen. "Wir leben in einer Assymetrie der Macht, und es ist dringend geboten, sich mit der Ethik des Netzes zu beschäftigen", sagt Williams.

Wie kommt ein Software-Entwickler zu solch einem Schluss? Williams, in Florida geboren und in Texas aufgewachsen, hat Produkt-Design an der Universität Washington und Literatur an der Seattle Pacific University studiert. Dann beschäftigte er sich bei Google zehn Jahre lang intensiv mit der "Aufmerksamkeitsökonomie" der Nutzer. Im Wesentlichen sollte er dort Wege finden, die maximale Aufmerksamkeit des Kunden über Anzeigen und Tools wie Algorithmen zu erreichen, und zwar vollautomatisch. Das gelang ihm offenbar so gut, dass er von Google mit dem Founders Award ausgezeichnet wurde - der höchsten Ehrung, die das Unternehmen verleiht.