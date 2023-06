Nürnberg (epd). Mit der Bilderausstellung "Jesus liebt" von Rosa von Praunheim werden am Donnerstag, 20. Juli (19 Uhr), in der Nürnberger Egidienkirche die Prideweeks des CSD (Christopher Street Day) in Nürnberg eröffnet. Die Ausstellung "Jesus liebt" präsentiert bis zum 12. August eine Auswahl neuer Bilder von Rosa von Praunheim und will zur Diskussion anregen, teilte der Vorstand des CSD-Nürnberg (Förderverein Christopher-Street-Day) am Donnerstag mit. Als Filmemacher und Aktivist der schwulen Emanzipationsbewegung und Maler beschäftige sich Rosa von Praunheim in seinen Bildern mit repressiver Religion und befreiter Sexualität, Liebe und Tod.

Unter dem Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" gehen am Hauptwochenende des CSD am Samstag, 5. August, queere und nicht-queere Menschen auf die Straße, hieß es. Die Demonstration startet um 12.15 Uhr am Berliner Platz und endet gegen 14 Uhr am Kornmarkt. Bundesweit fehle nur in Bayern ein Aktionsplan für queere Menschen, hieß es. Wegen steigender Queerfeindlichkeit und einem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft hätten sich die 20 bayerischen CSDs zusammengeschlossen, um mit einer Kampagne diesen Aktionsplan zu fordern.

Auf dem Kornmarkt findet am Samstag und am Sonntag, 6. August, ein Fest statt, mit dem die Vielfalt gefeiert werde, heißt es weiter in der Mitteilung. Mehr als 15 musikalischen und politische Acts seien geplant. Die Schirmherrschaft hat der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König übernommen.