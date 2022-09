Vom 10. bis 25. September laden das Umweltteam des Evangelischen Dekanats Nürnberg und der Arbeitskreis Schöpfung des Nürnberger Evangelischen Forums für Frieden zur Schöpfungszeit ein. Laut Mitteilung des Dekanats stehen neben Gottesdiensten, die bewusst als "Wild Church" zum Erleben in der Natur einladen, Ausflüge und Erfahrungswege in Nürnberg auf dem Programm. So entdeckten Besucherinnen und Besucher auf einem "Deep Time Walk" vier Milliarden Jahre Erdgeschichte, bekämen in St. Jobst Einblicke in das Projekt eines insektenfreundlichen Friedhofs oder begingen im Arche Garten Zabo die "Erntezeit - Apfelbaum".

Die Organisatoren laden außerdem zur Teilnahme am globalen Klimastreik am 23. September ein. "Die Wälder brennen. Wir hatten 40 Grad in Deutschland. Wochenlang kein Regen, mancherorts wird das Trinkwasser knapp. Wir wissen alle, dass wir jetzt gegensteuern müssen - damit unser Planet Erde bewohnbar bleibt", sagte Pfarrerin Ute Böhne laut Mitteilung. Vor dem Klimastreik lädt das Umweltteam zu einem Klimagebet der Christians for Future in der Jakobskirche ein.