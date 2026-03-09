1. Drinnen: Kühlschrank (Eierschachtel)

Manchmal sind die offensichtlichsten Verstecke die Besten: Kaum jemand würde ein Osterei in einer normalen Eierpackung erwarten.

2. Drinnen: Mikrowelle oder Backofen

Ein eher simples Versteck: Wichtig ist nur, darauf Acht zu geben, dass das Gerät ausgeschaltet ist und bleibt.

3. Drinnen: Toilettenpapierrolle

Um dort ein Ei oder eine andere Kleinigkeit zu hinterlassen, sollte der Durchmesser gerade so reichen.

4. Drinnen: Obstschale

Wer würde eine Frucht mehr denn als verdächtig befinden? Ein bunt verpacktes Schokoladenei erregt inmitten von roten Äpfeln kaum Aufsehen – und ist somit perfekt getarnt.

5. Draußen: Regenrinne

Bloß aufpassen, dass für den Tag kein Regen angesagt ist, sonst wird die Überraschung womöglich noch weggespült!

6. Draußen: Gießkanne

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder in den Bauch der Kanne legen oder den Gießaufsatz abnehmen und ein Ei in die Öffnung stecken.

7. Draußen: Gartenfigur

Gartenfiguren sind oftmals hohl, sodass in diesen hervorragenden Überraschungen für Ostern versteckt werden können.

8. Drinnen/Draußen: Verkleidet als Oster-Deko

Die perfekte Tarnung: Ein buntes Schoko-Ei umgeben von lauter bemalten Deko-Eiern an einem großzügig beschmückten Osterstrauch ist leicht zu übersehen.

9. Drinnen/ Draußen: Stuhl

Osterverstecke neben oder an einem Stuhl waren gestern – ein Osterei, das an die Unterseite eines Stuhls oder Hockers mit Klebeband befestigt wurde, ist schwieriger zu finden – und umso cooler zu entdecken!

10. Drinnen/ Draußen: Aufgeblasener Luftballon

Ein Luftballon kann an Ostern nicht nur als farbenfrohe Deko dienen, sondern auch als perfektes Versteck. Kleine Ostergeschenke lassen sich in ihm gut verstauen und bieten so doppelt Spaß.