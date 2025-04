Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Jesus hat den Tod überwunden – das feiern wir an Ostern voller Freude. Licht spielt eine zentrale Rolle in der christlichen Ostertradition. In der Osternacht wird das Licht der Osterkerze entzündet, um die Auferstehung Jesu zu verkünden. Das Licht steht für neues Leben, Hoffnung und den Sieg des Lichts über die Dunkelheit.

Osterlicht basteln

Eine wundervolle Möglichkeit, diese Osterbotschaft greifbar und erlebbar zu machen, ist das Osterlicht mit einer versteckten Botschaft. Diese einfache, aber symbolträchtige Bastelidee eignet sich perfekt für den Religionsunterricht oder für Familien zu Hause.

Während die Kerze brennt, erscheint eine versteckte Botschaft, die uns an das Osterwunder erinnert.

So bastelst du dein eigenes Osterlicht:

Materialien:

Teelicht

Papier-Vorlage mit einer Osterbotschaft

Schere

Nadel, Büroklammer oder ein anderer spitzer Gegenstand

Anleitung: