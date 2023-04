Sonntagsblatt: Was haben Kinder im Grundschulalter für ein Verständnis von Tod und Sterben?

Ann-Kathrin Förderreuther: Tod und Verlust sind sicherlich Themen, mit denen die meisten Kinder in diesem Alter bereits in Berührung gekommen sind. Ob in der Familie oder auch das Haustier, von dem sie sich verabschieden mussten. Größtenteils glauben sie dabei, dass der Mensch nach dem Tod zu Gott in den Himmel kommt und dieser Himmel "oben" ist. Es bietet sich an, diesen Gedanken aufzunehmen und noch zu erweitern: der Himmel Gottes, also Gottes Welt/das Reich Gottes, ist überall. Wir können die Welt Gottes nicht sehen, schmecken oder riechen. Aber sie ist trotzdem da. Wir können sie in unserem Herzen spüren. Und wenn man einen Schritt weiter zur Ostererzählung geht: Jesus ist in die Welt Gottes gegangen. Er ist nicht mehr auf der Erde. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist dennoch mitten uns.

Wie lässt sich die doch auch teils grausame biblische Ostergeschichte an Grundschulkinder vermitteln – sollte sie überhaupt erzählt werden?

Die Passionsgeschichte bzw. Ostergeschichte gehört zu den "schwierigen" Geschichten. Gerade in den Kindergärten werden diese Geschichten oft ausgespart, da man Angst hat, die Kinder zu überfordern und zu erschrecken. Aber "schwierige" Geschichten können die Gottesbeziehung der Kinder stärken: Herausforderungen und Zweifel sind zulässig, aber Gott begleitet uns auch in unseren Fragen und Zweifeln und dies kann unser Vertrauen stärken.

Eine Hilfe ist es, wenn man die Passions- und Ostergeschichte für die Kinder in einem großen Bogen spannt und auch die Stationen vor der Kreuzigung und der Auferstehung bespricht. Dabei ist es hilfreich, die Ostergeschichte unter dem Aspekt "Gemeinschaft - Beziehung - Vertrauen" zu beleuchten und die "grausamen" Details der Kreuzigung (festnageln, Essigschwamm usw.) und Verspottung eher außen vor lassen. Dazu lohnt es sich, die enge und vertrauensvolle Beziehung von Jesus zu seinen Jüngern und Jüngerinnen herauszustellen. Jesus kündigt seinen Freunden und Freundinnen nämlich an mehreren Stellen die Geschehnisse an und verspricht dabei immer wieder: "Ich werde nicht mehr bei euch sein, aber ich lasse euch nicht allein."

Bereits während der "Trauergeschichten" wirken außerdem die Hoffnung und Zuversicht der Ostergeschichte und scheinen durch. Dies kann man zum Beispiel mit in die Erzählungen einbauen: "Jesus verspricht seinen Freunden, dass alles gut werden wird." So wird der Umstand des Todes und des Leidens Jesu für die Kinder "erträglicher" gemacht. Ich finde es auch gut, die Kinder so kurz wie möglich in dem Status "Trauer + Tod" lassen, sondern baldmöglichst in Hoffnung, Freude und Zuversicht aufzulösen.

Welche Möglichkeit gibt es, die Ostergeschichte bildlich/spielerisch darzustellen?

Ich empfehle, mit dem Gegensatz Licht und Dunkelheit zu arbeiten: "die dunkle Trauer" wird zur "hellen Osterfreude". Zum Beispiel ein Kreuz aus sogenanntem Kratzpapier: Die dunkle Schicht wird in Mustern und Bildern abgekratzt und es erscheinen Farbe und Helligkeit. Oder nach dem Motto "Jesus als Licht der Welt - das Licht, das das Leben der Menschen hell macht" eine kleine Kerze oder ein Teelichtglas gestalten, also ein eigenes kleines Osterlicht.