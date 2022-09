Pfarrerin Susanne Schatz ist selbst Fan der weltweit erfolgreichen Jugendbuchserie und bereitet an diesem Sonntag einen Gottesdienst vor zum 25. Jubiläum des ersten Bandes über das Zauber-Internat. Er wird im Rahmen der "ZuMutungs-Gottesdienste um 10.30 Uhr in der Lautentiuskirche in Altdorf im Nürnberger Land gefeiert.

Es gebe in der Zauberwelt zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Menschenwelt, der Welt der Muggles, sagte Schatz im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst epd. "Das Verliebtsein zum Beispiel", erläuterte sie und verweist auf eine Szene, in der Harry Potter stotternd ein Mädchen zu einer Party einladen möchte.

Zaubersprüche, die Harry Potter und seine Mitschülerinnen und Mitschüler gegen "Irrwichte" oder den "Dementor" lernten, seien Sätze, die ihnen auch eine bestimmte Lebenskunst beibrächten.

Auch Ängste oder Verzweiflung im wirklichen Leben könne man mit der Haltung besser meistern, die aus dem Zaubersatz "Riddikulus" spreche - aus dem Lateinischen übersetzt "lächerlich". "Er dient dazu, sich die Angst klarzumachen und sie zugleich lächerlich zu machen", sagte Schatz. Sie erinnert das an die biblische Geschichte im Markus-Evangelium, in der Jesus die unreinen Dämonen in eine Herde Schweine fahren lässt und diese sich ins Meer stürzen. "Das ist eigentlich eine urkomische Situation", sagte die Pfarrerin.

Sie sei "definitiv ein Fan", habe aber keinen Zauberhut oder Umhang zuhause. Für den Gottesdienst hat sie sich diese Requisiten besorgt. Wäre sie selbst Teil der Geschichte, würde sie von den vier Häusern des Internats für sich Gryffindor wählen, betonte Schatz, die viele Teile der Harry-Potter-Bände in- und auswendig kennt. Sie sei sich aber bewusst, dass es "christlicherseits auch viel Ablehnung" gegen Harry Potter gebe.

Fasziniert ist die Theologin neben der Geschichte aber auch von der Autorin Joanne K. Rowling, die sich vor ihrem Erfolg als alleinerziehende Mutter und Autorin in einer sozial schwierigen Situation beweisen musste.

Ihr Buch sei zwölfmal abgelehnt worden und zunächst nur in einer Auflage von 500 Stück erschienen, erklärte der "theologische Fan" Schatz. Auch das Detail, dass Rowling auf dem Cover den weiblichen Vornamen vermeiden sollte, damit sich das Buch besser verkauft, "erzählt so viel mit", erläuterte Schatz.