Also handelt es sich dabei um ein Vorurteil?

Ott: Ja, denn die zentralen Ursachen von Überschuldung sind Arbeitslosigkeit, niedriges Einkommen, Krankheit, Scheidung, Trennung oder auch eine gescheiterte Selbständigkeit.

"Schulden sind mit Scham und Stigmatisierung verbunden und führen Menschen oft in die Vereinsamung."

Nehmen Sie denn wahr, dass das Problem insgesamt zunimmt?

Ott: Der Bedarf an Beratung ist hoch. Bei der Diakonie in Bayern stellen wir fest, dass die Zahl der Ratsuchenden, die sich an unsere soziale Schuldnerberatung wenden, zunimmt. Zwischen 2019 und 2021 gab es einen Anstieg um 16 %. Insgesamt nahmen 13.400 Menschen unser Angebot in Anspruch im Jahr 2021.

Wobei man auch dazu sagen muss, dass nur etwa 10 bis 15 Prozent der überschuldeten Haushalte überhaupt eine Schuldnerberatung in Deutschland in Anspruch nehmen.

Der tatsächliche Bedarf ist also viel höher und das liegt sicherlich auch daran, dass Schulden mit Scham und Stigmatisierung verbunden sind und Menschen oft in die Vereinsamung führen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig eine kostenfreie, soziale Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen.

Wie helfen Sie Menschen denn konkret in einer Schuldnerberatung?

Ott: Die Berater*innen versuchen zunächst sich einen Überblick über die finanzielle, soziale und persönliche Situation zu verschaffen. Sie unterstützen dabei, dass die Miete gesichert ist und der Strom bezahlt werden kann, damit es nicht zum Wohnungsverlust kommt. Außerdem geht es auch darum, einen Haushaltsplan zu erstellen mit den Einnahmen und Ausgaben, und nach Möglichkeit die Einnahmen zu erhöhen, die Ausgaben zu reduzieren.

Oft kann es durchaus sein, dass die Ratsuchenden auch Ansprüche haben, zum Beispiel auf Sozialhilfe oder Wohngeld, die bisher nicht beantragt wurden. Die Berater*innen überprüfen die Forderungen und verhandeln mit den Gläubigern, erarbeiten gemeinsam mit dem Ratsuchenden realistische Möglichkeiten, um die Schulden zu regulieren oder ganz abzubauen, unterstützen und begleiten auch bei einem Verbraucherinsolvenzverfahren.

"Armut verursacht Schulden und Schulden machen arm."

Wie wichtig ist Schuldnerberatung für eine wirksame Armutsbekämpfung?

Ott: Schuldnerberatung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für Armutsprävention und -bekämpfung, denn letztendlich verursacht Armut Schulden und Schulden machen arm. Wenn die Schulden über den Kopf wachsen, dann sollen sich Betroffene frühzeitig an eine soziale Schuldnerberatung wenden. Denn Schulden machen langfristig auch krank und führen zu psychischen Belastungen. Kostenfreie Angebote gibt es vor Ort bei den Wohlfahrtsverbänden oder der Kommune bzw. dem Landkreis.

Was wünschen Sie sich denn von der Politik, um wirksam gegen Überschuldung vorzugehen?

Ott: Es gibt mehrere Stellschrauben, im sozialpolitischen sowie im wirtschaftlichen Bereich. Ich denke an die strukturellen Ursachen von Überschuldung wie zum Beispiel Niedriglohn, Arbeitslosigkeit, unzureichende Grundsicherung, niedrige Renten und Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Ich denke vor allem aber auch an die Modalitäten bei der Kreditvergabe, wie einem schnellen Abschluss von Ratenkreditverträgen.

Uns ist es wichtig, dass die soziale Schuldnerberatung in Bayern bedarfsgerecht ausgebaut wird, damit alle Menschen einen Zugang zur kostenfreien Beratung erhalten. Damit kann ein wichtiger Beitrag zur Armutsprävention und Armutsbekämpfung geleistet werden.