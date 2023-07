Podcast Digitale Ethik- wie man sich thematisch annähert

Thomas Zeilinger: Wie arbeitet ihr mit der Thematik Digitale Ethik?

Christine Ulrich: Ich habe erst mal gemerkt, dass es ein Unterschied ist, ob man journalistisch ein Gespräch führt oder ob man es wissenschaftlich, ethisch oder philosophisch führt. Es ist immer eine Herausforderung, die Balance zu finden, denn wir möchten im Gespräch ja nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen.

Bei einigen Gesprächen wie etwa mit Peter Kirchschläger über die Menschenrechtsfrage, hätte ich viele Sachen noch genauer wissen wollen. Und dann muss man aber an das Format denken und die anderen Fragen auch noch stellen.

Wir möchten nicht nur über die Risiken der Digitalisierung sprechen. Das tut die ganze Gesellschaft, das machen Soziologen, das machen Wirtschaftswissenschaftler. Wir wollen die ethischen Spannungsfelder ausloten, also wo geht es um Werte, um moralische Normen, um uns als Menschen, um unsere Vorstellungen von einem guten Leben.

Und im Gespräch wollen wir auch die Unterschiede, also eine Person sprechen, die überzeugt davon ist, was ethisch ist, ist automatisch gut und richtig, oder jemand, der Ethik betreibt, indem er erst mal abwägt und schaut, was da ist, und dann Fragen stellt und nicht gleich die Antworten in den Raum stellt.

Rieke Harmsen: Spannend war es, zu beobachten, dass das Verhältnis von positiven und negativen Aspekten in jedem Gespräch sich in etwa die Waage hält. Unsere Expertinnen und Experten formulieren Kritik, aber auch Hoffnung, und sie versuchen, die nächsten Schritte zu formulieren.

Christine Ulrich: Ja, es geht darum, dass man nicht gleich so eine kulturpessimistische Haltung einnimmt. Wir haben Angst vor dem Verlust unserer Privatsphäre, der Datenschutz ist sowieso schon dahin, und es alles schlechter für uns als Menschen – diese Attitüde haben die Wenigsten. Viele haben einen optimistischen Blick und vertrauen auch darauf, dass es ein Regulierungspotenzial gibt und wir etwa nicht nur zittern müssen vor Google und Meta.

Thomas Zeilinger: Was ist das Besondere am Zusammenspiel zwischen Ethik und Journalismus?

Rieke Harmsen: Warum ich diese Gespräche gerne führe, ist die Auseinandersetzung mit dem Menschen. Wir nehmen uns Zeit, mit diesen Personen gemeinsam über etwas nachzudenken, nachzuhaken, noch mal ein Widerwort zu geben, einen anderen Aspekt zu sehen.

Viele haben sich in dem Gespräch geöffnet, und das geschieht nur, wenn man sich Zeit nimmt. Dann scheint die eigene Haltung durch und die Anschauung, und das ist ein Faszinosum.

Christine Ulrich: Wir haben immer gesagt, 40 Minuten Podcast, mehr geht nicht, und das versuchen wir auch einzuhalten. Das ist eine wahnsinnige Zumutung für Menschen, die heute nur noch von Schnipseln leben. Aber es ist toll, sich wirklich auf diesen Menschen einzulassen und wirklich zuzuhören.