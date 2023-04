Ilona Nord ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin für evangelische Religionspädagogik an der Universität Würzburg. Sie forscht über Lehren und Lernen in der digitalisierten Welt und beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendliche mit digitalen Mitteln religiös sozialisiert werden können. Sie untersucht auch die Verbindung von Kirche und Digitalität, unter anderem im Rahmen der "Contoc"-Studie (Church Online in Times of Corona). Im Podcast "Ethik Digital" spricht sie mit Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich erklärt die Theologin, wie sich die religiöse Praxis in der digitalen Welt entwickeln sollte.



Frau Nord, wofür nutzen sie digitale Medien – für das Morgengebet, den Gottesdienst oder die Losungen?



Ilona Nord: Sehr verschieden. Ein festes Ritual hat sich für mich noch nicht herausgeprägt. Ich greife ganz gerne am Sonntag mal auf den Fernsehgottesdienst zurück, und ich hatte eine Zeitlang die Losungen online. Wenn ich Gelegenheit habe, mir morgens eine halbe Stunde Zeit der Stille zu nehmen, dann ist es eher mit Musik. Worauf ich nicht mehr verzichten wollen würde, ist, die Möglichkeit zu haben, mit anderen zu kommunizieren und auf Andachtsformate zuzugreifen. Es gibt einen Kollegen, der jeden Morgen um fünf Uhr rausgegangen ist, um mit seinem Hund die Sonne zu begrüßen, und eine kurze Andacht gemacht hat. Auf sowas würde ich nicht mehr verzichten wollen – an der Spiritualität von Kolleginnen und Kollegen teilhaben zu können!



Wenn Sie zurückblicken auf die Corona-Zeit: Haben Kirche und Theologie aufgeholt beim Thema Digitalität, oder ist da noch viel zu tun?

Nord: Was heißt aufgeholt, was ist die Maßgabe? Natürlich ist da unheimlich viel zu tun, denn letztendlich können wir Theologie nur noch in einer digitalen Kultur betreiben. Das fängt bei der Textproduktion an, beim Schreiben und der Literaturrecherche. Vorträge werden zugeschaltet, wir machen hybride Tagungen. Das hat mit der Pandemie zugenommen, ebenso wie die Akzeptanz in Kirchengemeinden und Leitungsgremien.

Unsere Contoc-II-Studie zeigt, dass es nicht mehr so klar ist, ob Kirchengemeinden weiterhin den Druck verspüren, Onlineformate anbieten zu müssen. Pfarrerinnen und Pfarrer sind oft einmal monatlich mit einem Online-Gottesdienst dabei, und sie wünschen sich eigentlich mehr davon. Aber es fehlt die Puste, das umzusetzen.

Es gibt viel zu tun – doch wir sollten nicht mit dem Thema Digitalisierung immer gleich ein Defizit verbinden. Auf allen Gebieten müssen Kirche und Theologie mehr tun, um präsent und sichtbar zu bleiben. Aber diese Logik von Mehr, Größer, Höher, Weiter funktioniert an vielen Stellen nicht.

Wir müssen das machen, was wirklich passt, und dann wirkt das auch. Wir sollten etwas von dem Druck rausnehmen, dass wir überall sein müssen. Das erwarten die Leute nicht von uns. Was allerdings erwartet wird: dass wir erkennen, dass eine Unterscheidung zwischen Online und Offline Unsinn ist.

Sie haben seit 2015 den Lehrstuhl für evangelische Religionspädagogik inne. Außerdem sind Sie Kommunikationswirtin. Was reizt Sie an der Kombination von Theologie und Öffentlichkeitsarbeit?

Nord: Es war mir eigentlich immer klar, dass wir an der medialen Entwicklung teilhaben, mit dem, wie Verkündigung gestaltet werden kann. Oft wird die Reformation genannt, wenn es um die Medienproduktivität der Kirchen geht. Das ist schon mal sehr gut, eine Tradition zu haben. Nicht allen ist aber deutlich, wie sehr das Evangelium doch ein sprachliches und symbolisches Geschehen ist.

Wir müssen mit Symbolen umzugehen wissen – genauso wie mit verschiedenen journalistischen Formaten. Wieso machen wir so viel Homiletik (Predigtlehre) für die Sonntagspredigt? Das soll so sein, das Format soll auch weitergeführt werden, aber es ist nicht das einzige.

Wo ist die kurze Form geblieben? Heute werden Hauptamtliche dafür angefragt, fünf Minuten zu einem Thema zu sprechen. Und das muss eine Selbstverständlichkeit sein, die im Theologiestudium trainiert werden muss.

Wirklich: Lieber einen Kurzimpuls als die Sonntagspredigt?

Nord: Wir sollten auf keinen Fall auf die theologische Arbeit bei der Gottesdienstlehre verzichten. Natürlich müssen angehende Pfarrerinnen und Pfarrer und multiprofessionelle Teams wissen, was mit einer Liturgie gemeint ist, welche Dramaturgie in ihr enthalten ist und wie eine Predigt so gestaltet ist, dass Menschen gut aufmerksam sein können, dass man sie darin schätzt und mitnimmt. Für eine kurze Rede gibt es Tipps, und wenn man diese zehn Mal übt, hat man schon Eckpunkte gelernt. Auch die mediale Präsenz gehört dazu. Das wird in den Landeskirchen für die leitenden Personen schon seit Jahrzehnten trainiert – aber es gehört eigentlich schon in die erste Phase des Studiums, denn das ist das Wichtigste. Die mediale Präsenz und der Content, die Inhalte, sind nicht zwei getrennte Dinge. Ein Beispiel: Wenn Pfarrer früher im Dialekt gepredigt haben, konnten sie andere Sachen sagen als auf Hochdeutsch. So ähnlich verhält es sich mit den medialen Formaten. In einem Beitrag von 1:30 Minuten muss ich anders sprechen, wie wenn ich 30 Minuten habe.

Theologinnen und Theologen sollten also lernen, in unterschiedlichen Formaten zu denken. Braucht es mehr Prägnanz?

Nord: Prägnanz ist eine Sache, die wir zu lernen haben, weil wir im Theologiestudium eher darauf setzen, Gedankenwelten auszudifferenzieren. Dieses Maß an Ausdifferenzierung und Komplexität wollen wir beibehalten. Aber es ist schwer zu transferieren in eine Situation der kirchlichen Kommunikation, die der Alltagskommunikation abgelesen ist. Wir wollen ja innerhalb von kirchlicher Kommunikation alltagsverständlich sprechen, mit wenig Barrieren auch im Sinne einer inklusiven Kirche. Also muss Komplexität reduziert sein, aber trotzdem nicht banale Inhalte liefern – das ist eine alte Frage, die sich in der digitalen Welt zuspitzt.