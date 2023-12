Vom Nürnberger Markt der Partnerstädte geht in diesem Jahr ein besonderes Zeichen aus. Denn in dem weihnachtlichen Weltdorf mit seinen 22 Buden finden sich auch die beiden Stände der israelischen Partnerstadt Hadera und des palästinensischen Nablus im besetzten Westjordanland.

Bislang sind die Folgen von Hamas-Massaker und Angriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen nicht auf den Nürnberger Spezialmarkt übergeschwappt, erzählen die Betreiber.

Koschere Lebkuchen und Wein

"Das Thema ist auch hier präsent", berichtet Vitali Liberov. "Aber hier herrscht Normalität", ergänzt er mit Blick auf den palästinensischen Stand. Liberov betreibt seit dem Jahr 2016 die Hadera-Bude für den Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Nürnberg-Hadera. Gerade hat er von einem Cousin aus Israel eine SMS bekommen. Der schickte die Nachricht aus einem Luftschutzkeller.

In den ersten Tagen des weihnachtlichen Marktes hat er an seinem Stand mit koscheren Lebkuchen und Wein keine Anfeindungen erlebt, stellt Liberov fest. "Wir erfahren hier jede Menge Unterstützung, nicht politisch, sondern menschliche", fasst er seine bisherigen Erfahrungen zusammen. "Das bedeutet mir sehr viel."

Mit Blick auf den traditionellen Kerzenleuchter in dem Hadera-Sortiment erinnert er an das achttägige Lichterfest Chanukka, das am Donnerstagabend (7. Dezember) beginnt. "Das ist ein Fest der Hoffnung", hebt er hervor.