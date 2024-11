Zahlreiche Organisationen und Unterstützerinnen haben am Montag die Bundesregierung aufgefordert, Frauen besser vor Gewalt zu schützen.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen forderten UN-Women Deutschland und der Deutsche Frauenrat in einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Jörg Kukies (SPD), das Gewalthilfegesetz noch zu verabschieden.

Es fehlten Tausende Frauenhausplätze, Beratungsstellen seien überlastet und die Wartezeiten unerträglich lang, schreiben die Initiatorinnen, die von zahlreichen Verbänden und Prominenten unterstützt werden.

Gewalthilfegesetz in Deutschland

Paus nahm den Brief in Berlin entgegen und appellierte an alle demokratischen Bundestagsabgeordneten, ihr Gesetz zu unterstützen. Jeden Tag erführen hunderte Frauen und Mädchen in Deutschland geschlechtsspezifische Gewalt, sagte Paus.

Mit dem Gewalthilfegesetz gebe es die Chance, ihren Schutz zu verbessern.

"Den bedrohten, geschlagenen und um ihr Leben fürchtenden Frauen ist es vollkommen egal, wer regiert", sagte Paus.

Appell der Diakonie Deutschland